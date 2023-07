Die Stellantis-Tochter Opel arbeitet seit ihrer Eingliederung in den Mega-Konzern an der Profilierung der eigenen Marke. Nachvollziehbar, schließlich teilen sich die Modelle von Peugeot, Citroën, DS und Co. den gleichen technischen Unterbau. Trotzdem will man in Rüsselsheim als eigenständige Entität begriffen werden. Das funktioniert bisher vor allem über das Design und das Cockpit-Layout. Opel möchte nun den kompletten Markenauftritt nachschärfen und hat bereits ein neues Logo angekündigt. Auf der IAA Mobility 2023 soll mit dem Concept Experimental ein Fahrzeug enthüllt werden, das die weitere Marschrichtung der Marke vorgibt.