Rabatt GWM Wey 03 und Wey 05: China-PHEVs kosten bis zu 10.000 Euro weniger

Die Ankündigung der Bundesregierung, die staatliche E-Auto-Förderung wieder aufzulegen, animiert immer mehr Autohersteller zu eigenen Rabattaktionen – auch die chinesischen. So führt Great Wall Motor (GWM) nun ein Nachlass-Programm ein, das die eigenen Plug-in-Hybrid-SUVs Wey 03 (siehe Fotoshow über dem Artikel) und WEY 05 drastisch verbilligt.

Aktionsnachlass beträgt 5.500 Euro GWM gewährt auf beide Baureihen einen Aktionsnachlass in Höhe von 5.500 Euro. Wird dieser mit der staatlichen Förderung kombiniert, die für Plug-in-Hybride (PHEVs) maximal 4.500 Euro beträgt, verringert sich der Preis folglich um 10.000 Euro.

Das bedeutet im Fall des Mittelklasse-SUVs GWM WEY 03 : Der Basis-Listenpreis sinkt beim Einstiegsmodell mit dem Beinamen "Premium" von 47.900 auf 42.400 Euro; abzüglich der Förderprämie kann der Preis sogar auf 37.900 Euro sinken. Analog dazu verhält es sich bei den Modellen GWM Wey 03 Luxury (Listenpreis: 51.900 Euro) und dessen Allradvariante (UVP 55.900 Euro). Beim etwas größeren PHEV-SUV Wey 05 können die Kosten im Idealfall von 59.900 auf 49.900 Euro (Premium) oder von 63.900 auf 53.900 Euro (Luxury) sinken.

Die fünfstellige Ersparnis können jedoch nur Personen erhalten, die in einem Haushalt mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von bis zu 45.000 Euro zusammen mit zwei Kindern unter 18 Jahren leben. Wer mehr verdient und/oder weniger Kinder hat, erhält vom Staat eine entsprechend reduzierte Förderprämie. Der Mindestsatz beträgt 1.500 Euro. Doch selbst wer nicht in den Genuss der staatlichen Förderprämie kommt, erhält den GWM-Nachlass von 5.500 Euro. GWM hat die Aktion vorerst bis zum 30. Juni 2026 befristet; ob sie tatsächlich umgesetzt wird, ist jedoch Sache der jeweiligen Händler.

Details zum GWM Wey 03 und 05 Beim GWM Wey 03 und 05 handelt es sich jeweils um PHEV-SUVs, bei deren Antriebssträngen ein Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner mit mindestens einem Elektromotor zusammenspannt. Das Leistungsspektrum der Hybridsysteme reicht von 270 kW (367 PS; Wey 03 mit Frontantrieb) über 325 kW (442 PS; Wey 03 mit Allradantrieb) bis zu 350 kW (476 PS) beim stets allradgetriebenen Wey 05. Dank ihrer elektrischen Reichweiten von 124 (Wey 03) bis 132 Kilometern (Wey 05) samt entsprechend niedrigem CO₂-Ausstoß qualifizieren sie sich souverän für die neue staatliche Förderung.

Seine reinen Elektromodelle Ora 03 und Ora 07 (siehe Video nach dem dritten Absatz), die grundsätzlich natürlich ebenfalls förderfähig sind, integriert GWM interessanterweise vorerst nicht in seinen Aktionsnachlass.