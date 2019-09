Taiga Motors Orca Elektro-Jetski mit 182 PS

Im Jahr 2015 von ein paar Ingenieuren in Kanada gegründet, präsentiert Taiga Motors jetzt einen rein elektrisch fahrenden Jetski namens Orca. Das 2,90 Meter lange, 1,20 Meter breite und 1,01 Meter hohe Wassersportgerät beschleunigt mithilfe seines 182 PS starken E-Motors auf bis zu 104 Kilometer pro Stunde. Die Reisegeschwindigkeit beträgt 70 Kilometer pro Stunde. Wer nicht allzu stark am E-Hahn zieht, soll bis zu zwei Stunden Wassersportspaß ohne Unterbrechnung erleben können.

Das aus Karbon gefertigte Elektrogefährt bringt 263 Kilogramm auf die Waage. Zwei Personen mit einem Gesamtgewicht von bis 181 Kilogramm finden hier Platz. Zwei Staufächer bieten Platz für das nötigste Gepäck. Die 23 Kilowattstunden große und 125 Kilogramm schwere Batterie soll dank automativer Schnellladetechnik und Onbord-Ladesystem in 20 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen sein. Ösen vorn und hinten am Jetski erleichtern zudem den Transport.

Taiga Motors Auf dem sieben Zoll großen Bildschirm sind alle notwendigen Informationen abzulesen.

Auf Wunsch mit Fischsonar

Sämtliche Fahrinformationen über Geschwindigkeit, Kurs oder Ladezustand kann der Fahrer auf einem sieben Zoll großen Bildschirm am Lenkrad ablesen. GPS, LTE, Wi-Fi und Bluetooth sind ebenfalls an Bord. Zusätzlich soll es auch möglich sein, weitere Systeme wie Fischsonar oder andere sensorische Einheiten mit dem Display zu koppeln. Die Updates für Kartensysteme und Software finden over the air, sprich kabellos statt.

Der in zwölf Farben zur Wahl stehende Taiga Motors Orca ist in der auf 500 Exemplare limitierten Orca Limited Version zu Preisen ab 21.826 Euro erhältlich – auch in Europa. Die ausschließlich für den Nordamerikanischen Markt nur 100 Mal produzierte Founders Edition für 25.464 Euro soll über eine zusätzliches Leistungspaket und exklusive Designs verfügen. Die Garantie auf den Antrieb beträgt fünf Jahre beziehungsweise 20.000 Kilometer.

Umfrage 4 Mal abgestimmt Sind Sie schon einmal auf einem Jetski gefahren? Ja - und ich würde es immer wieder tun! Nein - und ich möchte es auch gar nicht. mehr lesen

Fazit

Ein Jetski mit Elektroantrieb schürt die Hoffnung auf das totale Verschwinden von lärmenden Wassersportgeräten am Erholungsort. Die Tatsache, dass die Batterie für zwei Stunden hält und bereits nach 20 Minuten zu 80 Prozent wieder geladen ist, unterstreicht diese Hoffnung.