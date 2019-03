1/2 Mercedes C-/E-/S-Klasse: In den Mittel- und Oberklassemodellen von Mercedes sitzt ein 90-kW-Elektromotor (1) im Gehäuse der Automatik, der 13,5- kWh-Akku (2) auf der Hinterachse. Geladen wird über eine Buchse (3) am Heck, das Ladegerät selbst (4) befindet sich unter der Motorhaube. Die Plug-in-Technik wird in C- und E-Klasse mit Vierzylinder-Diesel- und Benzinmotoren kombiniert, in der S-Klasse mit einem Sechszylinder-Benziner. Foto: Daimler