Tesla Wallbox Wall Connector bei Amazon Laden wie ein Tesla-Fahrer für 500 Euro

Für glatte 500 Euro hat Amazon aktuell den originalen Wall Connector von Tesla im Angebot (hier direkt bestellen!). Das ist für eine Wallbox klar im ganz unteren Preissegment angesiedelt, wobei die Funktionalität der von höherpreisigen Lösungen entspricht.

Mit Tesla-Wallbox alle E-Autos laden

Die eigentliche Aufgabe, das Aufladen von Elektroautos und auch Plug-in-Hybriden, erledigt der Tesla Wall Connector je nach Anschluss an das Stromnetz mit bis zu 22 kW. Haushaltsüblich ist dabei eher der Anschluss mit einer Ladeleistung von maximal 11 kW, was zwar melde- aber nicht genehmigungspflichtig ist. Klar natürlich: Die Installation darf nur durch eine entsprechend berechtigte Fachkraft ausgeführt werden, auch wenn Tesla eine sehr anschauliche Video-Installationsanleitung bereitstellt. Wenn die heimische Elektroinstallation nicht mehr hergibt, kann der Wall Connector auch mit einphasigem Anschluss und entsprechend niedrigerer Ladeleistung betrieben werden.

Durch den Typ 2-Anschluss können die meisten aktuellen Elektroautos und PHEV mit dem Wall Connector geladen werden, lediglich ältere japanische Modelle mit CHAdeMO-Anschluss bleiben außen vor – aber das ist bei allen anderen Typ-2-Wallboxen auf dem Markt ebenfalls der Fall. Völlig ausreichend und bei vielen günstigen Wallboxen oft vernachlässigt ist die Kabellänge von 7,3 Metern, der schräge Wert resultiert aus der US-Maßangabe 24 ft. Mit der in diesem Preissegment überdurchschnittlichen Länge des Ladekabels bleibt der Wall Connector auch zukunftsfähig, unabhängig davon, an welcher Stelle in einem künftigen E-Auto der Ladeport montiert ist.

Mit WLAN-Verbindung

Der zusätzliche Benefit des Tesla Wall Connector und in diesem niedrigen Preissegment unüblich ist die Konnektivität. Das Gerät kann einfach in das lokale WLAN-Netz eingebunden werden und bietet zur Fernsteuerung über ein Mobiltelefon auch selbst einen WLAN-Hotspot an. Das ermöglicht nicht nur die komfortablen Steuer- und Analysemöglichkeiten vom heimischen Schreibtisch aus. Auch an abseits gelegenen Montageorten, an denen kein WLAN-Netz erreichbar ist, können über das Smartphone dennoch Funktionen wie ein Software-Update des Wall Connectors angestoßen werden.

Fazit

Im unteren Preissegment gibt es eine durchaus ansehnliche Auswahl an Wallboxen. Mit den maximal 22 kW Ladeleistung, dem praxistauglich langen Ladekabel (dieses Thema sollte man nicht unterschätzen) und der Online-Verbindung sticht der aktuell von Amazon für 500 Euro angebotene Wall Connector von Tesla allerdings in diesem Umfeld deutlich hervor. Nicht zuletzt ist er im Vergleich zu anderen Lösungen in Sachen Design ziemlich stylish, was bei einer exponierten Montage am Eigenheim ja auch nicht ganz unwichtig ist. Und auch wenn Tesla draufsteht: Natürlich lassen sich alle modernen Elektroautos und Plug-in-Hybride mit Typ 2-Ladeanschluss damit aufladen, nicht nur Tesla-Fahrzeuge.