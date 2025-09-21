Toyota ChargeMinder App: Toyota will seine PHEV-Kunden erziehen

Elektroautos und Plug-in-Hybride gelten als wichtige Bausteine für eine klimafreundlichere Mobilität. Doch wie und wann die Fahrzeuge geladen werden, beeinflusst ihren ökologischen Nutzen erheblich. Toyota setzt daher auf eine App, die das Ladeverhalten der Nutzer gezielt verändern soll. Unter dem Namen ChargeMinder wurde ein Prototyp entwickelt, der in ersten Praxistests in den USA und Japan zum Einsatz kam.

App gegen falsches Ladeverhalten

Die Anwendung basiert auf Erkenntnissen der Verhaltensforschung. Studien zeigen, dass kleine, gezielte Impulse das Handeln der Menschen stärker beeinflussen können, als etwa finanzielle Anreize oder ein massiver Ausbau der Ladeinfrastruktur. ChargeMinder setzt deshalb laut dem Toyota Research Institute (TRI), das für die Entwicklung der App verantwortlich ist, auf digitale Erinnerungen, Feedbacksysteme und "spielerische Elemente". So weist die App beispielsweise Nutzer darauf hin, ihr Fahrzeug anzuschließen oder bevorzugt zu Zeiten zu laden, in denen besonders viel erneuerbare Energie zur Verfügung steht.

Dazu arbeitet die App unter anderem mit Push-Nachrichten auf den Smartphone-Bildschirm und mit ausführlichen Statistiken zum Nutzerverhalten, aus denen zum Beispiel die Ladedauer- und Zeit sowie die Fahrten im vollelektrischen Modus dargestellt werden. Ähnliche Statistiken liefern auch die Fahrzeug-Apps anderer Hersteller. Dass man allerdings permanent von einer App an das ökologisch korrekte Verhalten erinnert wird, ist neu.

Psychologie statt Infrastruktur

Bei den Tests zeigte sich laut TRI jedenfalls, dass solche Maßnahmen Wirkung entfalten. In den USA erhöhten Besitzer von Plug-in-Hybriden ihre Ladehäufigkeit um rund zehn Prozent, in Japan luden Elektroautofahrer im Schnitt fast eine halbe Stunde länger während der Sonnenstunden. Da kommen natürlich Fragen nach der Datensicherheit auf: ChargeMinder arbeitet mit Fahrzeugdaten, Standortinformationen und App-Nutzungsverhalten, um personalisierte Hinweise zu geben. Toyota betont allerdings, dass diese Daten anonymisiert verarbeitet werden und nicht auf einzelne Nutzer zurückzuführen sind.