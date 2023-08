ams-Eco-Runde vs. WLTP

ams-Eco-Runde vs. WLTP

In diesem Artikel:

In diesem Artikel:

Elektroautos sind Verbrennern in einigen Kriterien überlegen – aber bei der Reichweite liegen sie noch immer deutlich zurück. Nur wenige E-Modelle schaffen im Alltag mehr als 400 Kilometer am Stück, bei Autobahn-Richtgeschwindigkeit sind es noch weniger. Vor der Urlaubsfahrt drängen sich drei Fragen auf: Wie weit komme ich mit einer Batterieladung? Wie viel Reichweite verliere ich, wenn ich eine Dachbox und einen Fahrradträger montiere? Und wie steigen dadurch meine Stromkosten?

Källenius glaubt an exponentielles E-Auto-Wachstum

Källenius glaubt an exponentielles E-Auto-Wachstum

Mercedes investiert mehr in E-Mobilität

Mercedes investiert mehr in E-Mobilität

In diesem Test spielt die Aerodynamik die Hauptrolle, denn sie bildet ja schon ab Landstraßentempo den größten Fahrwiderstand, und sie wächst im Quadrat zur Geschwindigkeit. Deshalb haben wir zwei Dauertestautos ausgewählt, die sich zwar beim E-Antrieb – mit je zwei Motoren – ähneln, aber ganz unterschiedliche Karosserien haben.

Der BMW iX xDrive 50, 385 kW stark, ist ein großer SUV. Er stemmt dem Fahrtwind die Stirnfläche einer Schrankwand entgegen (2,82 m²), hat aber einen niedrigen Luftwiderstandsbeiwert (cw) von 0,25. Beim Polestar 2 mit seinen 350 kW handelt es sich um eine schlanke Mittelklasse-Limousine mit fließendem Heck; ihr cw-Wert liegt mit 0,28 jedoch recht hoch. Um den Vergleich abzurunden, fährt ein Verbrenner mit, der ein drittes Konzept vertritt – der Mercedes C 220 d T-Modell ist ein Kombi mit cw 0,27. Dass er in der Leistung mit 145 Diesel-kW (197 PS) weit zurückbleibt, ist hier Nebensache.

EU will Reichweiten-Angst stoppen

EU will Reichweiten-Angst stoppen

Wir spulen unsere Messungen im Prüfzentrum von Bosch ab, das zwischen Heilbronn und Würzburg liegt. Es integriert ein drei Kilometer langes Oval mit überhöhten Kurven, auf dem wir ruhig und konstant fahren – mit 80, 100 und 130 km/h, jeweils über acht Runden. Die drei Autos absolvieren dieses Programm viermal: beim ersten Mal ohne Anbauten, dann mit der (leeren) Dachbox, beim dritten Mal mit dem Fahrradträger samt zwei Mountainbikes und schließlich mit Box und Träger. Für die Auswertung ziehen wir vor allem die Werte bei 130 km/h heran, weil sie am nächsten am realen Fahrbetrieb auf Reisen liegen.

Wenig Verlust bei BMWs großer SUV

Der BMW iX liefert die erste Überraschung, weil er für seine Größe recht moderat mit dem Strom umgeht. Ohne Anbauten verbraucht er bei 130 km/h 27,4 kWh pro 100 km, sein Jumbo-Akku mit 105 kWh Netto-Kapazität erlaubt so 383 km. Die Stromkosten auf 100 km betragen 15,07 Euro; wir haben 55 Cent für die Kilowattstunde angesetzt, als Mix aus Haushalts- und Schnellladestrom. Durch die Montage des Heckträgers ändert sich nicht viel: Die Fahrräder verschwinden förmlich hinter dem wuchtigen Hinterteil, der Mehrverbrauch beschränkt sich auf 14 Prozent. Die Dachbox führt zu 16 Prozent Aufschlag, und auch mit Dach- sowie Heckträger in Kombination bleibt der Zuschlag mit 28 Prozent noch überschaubar. Hier sinkt die Reichweite auf genau 300 km, und der Strom für 100 Kilometer kostet dann 19,25 Euro.

Weder die Dachbox noch der Heckträger wirken sich beim iX stark aus. Aber hohes Tempo treibt den Stromverbrauch exponentiell in die Höhe.

Beim Stufenheck-Polestar ist der Fluss gestört

Für Überraschung Nummer zwei sorgt der Polestar mit seinem 78 kWh-Akku (netto), denn er verbraucht auf den 130-km/h-Runden unterm Strich mehr Strom als der große BMW-SUV. Nur unbeladen bleibt der Schwede mit 26,8 kWh pro 100 km unter dem iX. Seine Reichweite beträgt hier 291 km, die Stromkosten belaufen sich auf 14,74 Euro/100 km. Die Anbauten jedoch verschlechtern die Werte erheblich, weil sie den Fluss der Luft über das elegante Heck und ihren Abriss hinter ihm stark stören. Mit dem Heckträger steigt der Verbrauch um 29 Prozent, mit der Dachbox um 22 Prozent. Und beide zusammen verursachen einen Zuschlag von 43 Prozent, der die Reichweite auf 203 km zusammenschrumpfen lässt. Wer so von Stuttgart nach St. Peter-Ording fahren will, muss in der Praxis dreimal nachladen und bezahlt pro 100 km 21,12 Euro für den Strom.