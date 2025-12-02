Warngeräusche für Elektroautos: Japaner entdecken das perfekte Brummen

Einer der vielen Vorteile von Elektrofahrzeugen ist ihre deutlich geringere Lautstärke im Vergleich zu Fahrzeugen, die mit klassischen Verbrennern angetrieben werden. Der leise Betrieb hat aber auch Nachteile, wenn es darum geht, sich anderen Verkehrsteilnehmern anzunähern. Damit Fußgänger und Radfahrer Elektroautos wahrnehmen, sind die Autohersteller verpflichtet, ihre Fahrzeuge so zu konstruieren, dass sie bei niedrigen Geschwindigkeiten Geräusche abgeben, um andere Verkehrsteilnehmer auf ihre Anwesenheit aufmerksam zu machen.

Vorgegeben ist dabei bislang nur die Lautstärke. Welche Geräusche oder Töne die Autos abgeben, ist den Herstellern freigestellt. Hier setzt die Forschung der japanischen Doktorandin Mei Suzuki und ihres Teams an.

Lautmalerei und rosa Rauschen "In unserer Forschung wollten wir auf Lautmalerei basierende, richtungsweisende Geräusche entwickeln, die an das Bild eines ‚leisen Fahrzeugs‘ erinnern", erklärt Suzuki in einer Mitteilung. "Diese Reize umfassten Geräusche, die auf Lautmalerei und rosa Rauschen basierten." Um ihre Geräuschbibliothek zu testen, spielte das Team sie Freiwilligen sowohl im Studio als auch im realen Straßenverkehr vor. Anschließend wurden die Probanden gebeten, jedes Geräusch anhand von Kriterien wie "Das Geräusch vermittelt Dringlichkeit" und "Das Geräusch ist gut wahrnehmbar" zu bewerten. Die Geräusche wurden dann auf Grundlage dieses Feedbacks geordnet.

Klarer Sieger brummt niederfrequent Das beste Ergebnis erzielte eine Variante von rosa Rauschen – ein Geräusch, das von tiefen Frequenzen dominiert wird. "Dieser Klangreiz wurde aufgrund seiner starken Tieftonanteile und seiner Ähnlichkeit mit dem Geräusch von fahrenden Autos am besten bewertet", sagte Suzuki. Diese niederfrequente Geräuschverteilung war weniger anfällig für die Überlagerung durch andere Umgebungsgeräusche, sodass sich nähernde Fahrzeuge von den Probanden unter allen Bedingungen deutlich gehört werden konnten.