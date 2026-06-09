Apple CarPlay Update: iOS 27 bringt Video ins Auto - EU blockiert KI

Das neue Apple-Betriebssystem iOS 27 erfüllt einen der größten Wünsche von Autofahrern und erlaubt die Wiedergabe von Videoinhalten auf dem Infotainment-Bildschirm. Nutzer streamen Filme und Serien künftig entweder direkt via AirPlay vom iPhone oder nutzen eigenständige Video-Apps der Streaming-Anbieter auf dem Display.

Apple integriert diese Funktion gezielt für längere Standzeiten, wie sie typischerweise beim Laden von Elektroautos entstehen. Aus Sicherheitsgründen sperrt das System die Videowiedergabe softwareseitig, sobald sich das Fahrzeug in Bewegung setzt – das Streamen funktioniert ausschließlich im geparkten Zustand.

Die KI-Sperre: Apple blockiert smarte Funktionen in Europa Die Entwicklerkonferenz WWDC zeigt das enorme Potenzial der neuen, tief integrierten Sprachsteuerung namens "Siri AI". Der Assistent versteht komplexe, App-übergreifende Zusammenhänge, durchsucht Chatverläufe nach Einkaufslisten und fügt Adressen aus den Smartphone-Kontakten autonom als Zwischenstopp in die aktive Navigation ein.

Für die Nutzung dieser lokalen Rechenleistung setzt Apple mindestens ein iPhone 15 Pro voraus und speichert alle persönlichen Daten geschützt auf dem Gerät. Deutsche Autofahrer schauen im Herbst 2026 allerdings in die Röhre: Aufgrund der strengen Regularien des europäischen Gesetzes über digitale Märkte (Digital Markets Act) schließt Apple den EU-Raum von den KI-Funktionen vorerst aus.





Die Detail-Updates: Mehr Stabilität und Komfort im Alltag Neben den großen Entertainment-Sprüngen verbessert das Update die alltägliche Zuverlässigkeit der Smartphone-Spiegelung spürbar. Apple optimiert die Stabilität der kabellosen CarPlay-Verbindung, um plötzliche Signalabbrüche während der Fahrt zu minimieren. Zudem liefert die Kartensoftware durch eine optimierte Verarbeitung der GPS-Signale eine präzisere Ortung und eindeutigere Richtungsanzeigen.

Musik- und Podcast-Liebhaber profitieren ab Herbst von einem neuen Audio-Mini-Player sowie einer intuitiven Spul-Funktion: Das sogenannte Audio-Scrubbing erlaubt das Vor- und Zurückspringen innerhalb von Tonspuren durch einfaches Wischen direkt in der Hauptansicht.







