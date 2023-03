Audi integriert App-Store: Einzug von Spotify, YouTube und Co.

Audi öffnet Infotainment für Drittanbieter-Apps Audi holt Spotify, YouTube und Co. ins Auto

Es klingt nach einem klassischen OTA-Update, das Fahrzeugnutzer automatisch über Nacht in die Software-Architektur ihres Autos fließen lassen. Doch es bedarf eines USB-Stick-artigen Bauteils, um das Multimedia-Interface (MMI) mit dem neuen App-Store auszurüsten, der ab Sommer 2023 in ausgewählten Modellen Einzug halten soll. Grundvoraussetzung für das Upgrade: Als Basis muss der modulare Infotainmentbaukasten der dritten Generation (MIB 3) an Bord sein.

Audi macht damit einen Vorstoß und bringt als erste Marke im Konzern Drittanbieter-Apps ins Auto, die dann direkt und ohne Umweg über ein Smartphone in das Infotainmentsystem installiert werden. An der Entwicklung des nötigen Open-Source-Betriebssystems waren sowohl Partner Harman Ignite als auch die VW-Software-Abteilung Cariad beteiligt.

Apps aus vielen Kategorien

Mit dem Upgrade stehen Apps aus den Kategorien Musik, Video, Gaming, Navigation, Parken & Laden, sowie Wetter und Nachrichtendienste zur Auswahl. Beispielsweise Amazon Music oder Spotify können so direkt ins Bord-System integriert und über die Bedienelemente des Autos gesteuert werden. Audi will das Angebot außerdem sukzessive erweitern. Geladen werden die Anwendungen über die Datenverbindung der im Fahrzug verbauten SIM-Karte, also Zulasten des Datenvolumens. Das ist beim Autokauf auf 25 GB inklusivvolumen begrenzt. Danach kann über Cubic Telecom mehr Datenvolumen nachgeordert werden. Zwei Gigabyte gibt es für 6,95 Euro, 5 GB für 14,95 Euro und weitere 25 Gigabyte kosten 72 Euro.

Neu ist die Implementierung von Third Party Apps übrigens nicht. BMW hat beispielsweise schon seit mehreren Jahren eine Spotify-App in sein Infotainment integriert. Bei Mercedes MBUX gibt es seit einiger Zeit eine Amazon-Music- oder die Tidal-App fürs Musikstreaming.

Audi Voraussetzung für den neuen App-Store ist ein System auf Basis des neusten Infotainment-Baukastens MIB 3.

Der Store kommt zunächst den Baureihen A4, A5, Q5, A6, A7, Q8 E-Tron und E-Tron GT auf dem europäischen, kanadischen und amerikanischen Markt zum Einsatz. Weitere Modelle sollen im Laufe des Jahres 2023 folgen. Weil die Implementierung das neuste Hard- und Software-Cluster des MIB 3 erfordert, sind frühere Modelle ausgeschlossen.

Umfrage Hersteller-Infotainment oder Smartphone-Integration (Android Auto, Apple CarPlay). Was ist Ihnen lieber? 2849 Mal abgestimmt Die Hersteller-Lösung! Immer die Smartphone-Version! mehr lesen

Fazit

Audi rüstet das Infotainmentsystem seiner neusten Fahrzeuggenerationen auf. Über einen neuen App-Store erhalten Anwender Zugriff auf Apps von Drittanbietern, also Spotify, Amazon Music und Co. Grundvoraussetzung dafür ist ein System auf der neusten Infotainment-Baukasten-Generation MIB 3.