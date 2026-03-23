Euro 7 und Sportwagen: Warum Hersteller jetzt mehr Elektroanteil einsetzen

Die Euro-7-Abgasnorm setzt neue Maßstäbe für die Automobilindustrie. Sie verlangt, dass Fahrzeuge in nahezu allen Betriebszuständen ein optimales Luft-Kraftstoff-Verhältnis einhalten, um Emissionen zu minimieren. Dies stellt insbesondere für leistungsstarke Verbrennungsmotoren eine Herausforderung dar, da diese traditionell auf eine Gemischanreicherung zur Kühlung angewiesen sind.

Hersteller wie BMW und Mercedes reagieren darauf mit innovativen Technologien wie dem Miller-Zyklus, der die Verbrennungstemperatur senkt und die Effizienz steigert.

Der Miller-Zyklus im Detail Der Miller-Zyklus ist eine Weiterentwicklung des klassischen Otto-Motors. Durch eine veränderte Ventilsteuerung schließen die Einlassventile früher, was zu einer Expansion des Frischgases und einer Abkühlung führt. Dies ermöglicht eine effizientere Verbrennung und reduziert die Emissionen. Allerdings führt diese Technik auch zu einem Leistungsverlust, der durch leistungsstarke Turbolader und Hybridkomponenten kompensiert werden muss.

Beispiel BMW M5: Leistungseinbußen und Hybridisierung Der BMW M5 (G90) ist ein Paradebeispiel für die Auswirkungen der Euro-7-Norm. Der V8-Biturbo-Motor verliert durch die Umstellung auf den Miller-Zyklus 41 PS, was jedoch durch eine stärkere Ansteuerung des Elektromotors ausgeglichen wird.

Die Systemleistung bleibt mit 727 PS unverändert, doch der Anteil des Verbrennungsmotors am Gesamtvortrieb sinkt deutlich. Diese Entwicklung zeigt, wie Hersteller die Hybridisierung nutzen, um Leistungseinbußen zu kompensieren und gleichzeitig die Emissionsvorgaben zu erfüllen.

Weitere Beispiele aus der Industrie Auch andere Hersteller setzen auf ähnliche Strategien. Mercedes-Benz hat mit dem M252 einen neuen 1,5-Liter-Vierzylinder entwickelt, der den Miller-Zyklus mit 48-Volt-Mildhybrid-Technologie kombiniert. Peugeot geht einen ähnlichen Weg und integriert Miller-ähnliche Verfahren in seine Mildhybrid-Modelle, um den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen zu senken.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass die Hybridisierung nicht nur im Premiumsegment, sondern auch bei Volumenmodellen an Bedeutung gewinnt.

Auswirkungen auf den Markt und die Käufer Die verstärkte Hybridisierung hat weitreichende Folgen für den Automobilmarkt. Einerseits ermöglicht sie die Einhaltung strenger Emissionsvorgaben, andererseits verändert sie die Charakteristik von Fahrzeugen. Sportwagen verlieren an reinrassiger Verbrennerleistung, gewinnen jedoch an Effizienz und Alltagstauglichkeit.

Für Käufer bedeutet dies eine Umstellung, da die Fahrdynamik zunehmend von der elektrischen Unterstützung geprägt wird. Gleichzeitig könnten die höheren Produktionskosten für Hybridantriebe zu steigenden Fahrzeugpreisen führen.

Zukunftsperspektiven Die Euro-7-Norm markiert einen Wendepunkt in der Automobilindustrie. Während die Hybridisierung kurzfristig eine Lösung bietet, könnte sie langfristig den Übergang zu rein elektrischen Antrieben beschleunigen. Hersteller investieren bereits massiv in die Entwicklung von Elektrofahrzeugen, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Für das Performance-Segment bedeutet dies eine spannende Zukunft, in der elektrische Antriebe eine immer größere Rolle spielen werden.