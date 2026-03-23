AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Tech & Zukunft
Technik erklärt

Euro 7 und Sportwagen: Warum Hersteller jetzt mehr Elektroanteil einsetzen

Hybrid-Shift bei Sportwagen
Wie Euro 7 die Hybridisierung vorantreibt

Die Euro-7-Abgasnorm stellt Automobilhersteller vor immense Herausforderungen, besonders im Performance-Segment. Um die strengen Emissionsvorgaben zu erfüllen, setzen viele Hersteller auf Hybridisierung. Was bedeutet das für die Zukunft der Sportwagen?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.03.2026
Als Favorit speichern
TechnikProfi_2025_22_01_18
Foto: Volkswagen, Porsche, Opel

Die Euro-7-Abgasnorm setzt neue Maßstäbe für die Automobilindustrie. Sie verlangt, dass Fahrzeuge in nahezu allen Betriebszuständen ein optimales Luft-Kraftstoff-Verhältnis einhalten, um Emissionen zu minimieren. Dies stellt insbesondere für leistungsstarke Verbrennungsmotoren eine Herausforderung dar, da diese traditionell auf eine Gemischanreicherung zur Kühlung angewiesen sind.

Hersteller wie BMW und Mercedes reagieren darauf mit innovativen Technologien wie dem Miller-Zyklus, der die Verbrennungstemperatur senkt und die Effizienz steigert.

Der Miller-Zyklus im Detail

Der Miller-Zyklus ist eine Weiterentwicklung des klassischen Otto-Motors. Durch eine veränderte Ventilsteuerung schließen die Einlassventile früher, was zu einer Expansion des Frischgases und einer Abkühlung führt. Dies ermöglicht eine effizientere Verbrennung und reduziert die Emissionen. Allerdings führt diese Technik auch zu einem Leistungsverlust, der durch leistungsstarke Turbolader und Hybridkomponenten kompensiert werden muss.

Beispiel BMW M5: Leistungseinbußen und Hybridisierung

Der BMW M5 (G90) ist ein Paradebeispiel für die Auswirkungen der Euro-7-Norm. Der V8-Biturbo-Motor verliert durch die Umstellung auf den Miller-Zyklus 41 PS, was jedoch durch eine stärkere Ansteuerung des Elektromotors ausgeglichen wird.

Die Systemleistung bleibt mit 727 PS unverändert, doch der Anteil des Verbrennungsmotors am Gesamtvortrieb sinkt deutlich. Diese Entwicklung zeigt, wie Hersteller die Hybridisierung nutzen, um Leistungseinbußen zu kompensieren und gleichzeitig die Emissionsvorgaben zu erfüllen.

Weitere Beispiele aus der Industrie

Auch andere Hersteller setzen auf ähnliche Strategien. Mercedes-Benz hat mit dem M252 einen neuen 1,5-Liter-Vierzylinder entwickelt, der den Miller-Zyklus mit 48-Volt-Mildhybrid-Technologie kombiniert. Peugeot geht einen ähnlichen Weg und integriert Miller-ähnliche Verfahren in seine Mildhybrid-Modelle, um den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen zu senken.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass die Hybridisierung nicht nur im Premiumsegment, sondern auch bei Volumenmodellen an Bedeutung gewinnt.

Auswirkungen auf den Markt und die Käufer

Die verstärkte Hybridisierung hat weitreichende Folgen für den Automobilmarkt. Einerseits ermöglicht sie die Einhaltung strenger Emissionsvorgaben, andererseits verändert sie die Charakteristik von Fahrzeugen. Sportwagen verlieren an reinrassiger Verbrennerleistung, gewinnen jedoch an Effizienz und Alltagstauglichkeit.

Für Käufer bedeutet dies eine Umstellung, da die Fahrdynamik zunehmend von der elektrischen Unterstützung geprägt wird. Gleichzeitig könnten die höheren Produktionskosten für Hybridantriebe zu steigenden Fahrzeugpreisen führen.

Zukunftsperspektiven

Die Euro-7-Norm markiert einen Wendepunkt in der Automobilindustrie. Während die Hybridisierung kurzfristig eine Lösung bietet, könnte sie langfristig den Übergang zu rein elektrischen Antrieben beschleunigen. Hersteller investieren bereits massiv in die Entwicklung von Elektrofahrzeugen, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Für das Performance-Segment bedeutet dies eine spannende Zukunft, in der elektrische Antriebe eine immer größere Rolle spielen werden.

Fazit

Mehr zum Thema Hybridantrieb