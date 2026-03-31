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Technik erklärt

Getriebeschäden beim Gebrauchtwagen rechtzeitig erkennen

Getriebeschäden erkennen
So erkennen Sie Getriebeschäden vor dem Kauf

Nicht selten schreiben wir beim Gebrauchtwagencheck von möglichen Getriebeproblemen. Doch wie erkennt man die überhaupt?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 31.03.2026
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DSG Getriebe Doppelkupplungsgetriebe Aufmacher
Foto: ams

Wer sich hieb- und stichfestes Fachwissen zum Thema Gebrauchtwagen aneignen will, kann sich bei uns in unzähligen Artikeln zur Materie belesen. Weniger einfach ist es jedoch, das Gelernte vor Ort, z.B. beim Kauf eines Gebrauchten, in die Praxis zu übersetzen. Klar – Roststellen, Unfallspuren oder ein merkwürdig laufender Motor sind schnell bemerkt. Doch was ist eigentlich mit dem Getriebe? Ohne das Bindeglied vom Motor zum Antriebsstrang fährt kein Auto. Und Schäden sind hier meist richtig teuer. Deshalb fühlen wir dem Thema Getriebe heute auf den Zahn. Genauer: Wir beschäftigen uns mit den Problemen von Schalt- und Doppelkupplungsgetrieben. Eine Wandlerautomatik, wie sie häufig verbaut wird, ist konstruktiv völlig anders aufgebaut und birgt ...

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