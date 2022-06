Quiz: Verloren im Schilder-Wald Die wilden 90er

Keine Ahnung, was Sie so in den 90ern gemacht haben. Plastik-Schnuller auf Ketten gezogen? Ihr Tamagotchi gefüttert? Etwas auf dem Diddl-Block notiert? Plateau-Schuhe von Buffalo getragen? Über die umstürzende A-Klasse im Elchtest gelacht? Geglaubt, ein Pager sei die innovativste aller Kommunikationsmöglichkeiten? Völlig egal! Solange Sie sich auch für Sportwagen interessiert haben, denn ein Blick zurück zeigt, wie herrlich kompromisslos und wild die Boliden kurz vor dem Millennium waren. Da Sie auf der Website von auto motor und sport gelandet sind, liegt die Vermutung nahe, dass Sie das eine oder andere Auto aus unserem Quiz als Poster in Ihrem Zimmer hängen hatten. Überzeugen Sie sich selbst und gehen Sie mit dem Quiz auf eine kleine Zeitreise.

Helden der 90er 1 von 9 Fragen Erkennen Sie diesen Hintern ohne Modellbezeichnung? Sicher, das ist ne Supra Klar, das ist der RX-7 Logo, ein MX-5 mit Hardtop Welche Legende hat sich hier nackig gemacht? Der Ferrari F50 Der Lotus Esprit Der Honda NSX Guck mal, wer da guckt! DAS ist der Lotus Esprit JETZT ist es ein NSX MUSS doch ein Diablo sein Wer hat hier ein bisschen Carbon-Chic aufgetragen? Na der Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II Doch wohl der Opel Calibra V6 4X4 Vermutlich der BMW E36 M3 Was hier aussieht wie moderne Kunst ist in Wahrheit... ... der McLaren F1 ... der Jaguar XJ220 ... jetzt aber ein Lotus Esprit Dieser hier war auch auf der Kinoleinwand beliebt. Legendär - Nissan Skyline GT-R R32 Ikonisch - Nissan Skyline GT-R R33 Heldenhaft - Nissan Skyline GT-R R34 Reicht diese reduzierte Darstellung für die Identifikation? Bei einer Viper? Immer. Für den Wankel-King RX-7? Jo. Wer würde einen MX-5 nicht erkennen? Wer schiebt sich hier ins Bild? Der McLaren F1 Der Jaguar XJ220 Ist das endlich ein Lotus Esprit? Dieser Hintern dürfte ikonisch genug sein, oder? Ist er - Saab 9-5 Sportcombi Absolut - Lancia Thema 8.32 Kombi Ohja - Volvo 850 T5-R Jetzt teilen Auswertung Nochmal versuchen

