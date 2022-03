Quiz: Erstaunliches zum Porsche 911 11 Wahrheiten zum 911

Der Porsche 911 ist eine automobile Ikone. Aber wie gut kennen Sie den Elfer? Wahr oder falsch – was ist Fakt, was ist Fake?

Es gibt viele legendäre Autos, doch wir sind uns vermutlich alle einig, dass wenige Exemplare weltweit für so viel Furore gesorgt haben, wie der Porsche 911. Manche schimpfen ihn den langweiligen Perfektionisten, andere loben die Kombination aus Alltagstauglichkeit und Performance. Zeit seines Lebens war der Elfer ein technologischer Vorreiter in der Sportwagen-Welt und ist vermutlich in jeder namhaften Auto-Sammlung der Welt mindestens einmal vertreten. Fakt ist: Fans hat er viele. Die Frage ist: Wie gut kennen Sie sich mit der Ikone aus? Wahr oder falsch – hier kommen 11 Fragen zum 911.

Sportwagen-Ikone 911 1 von 11 Fragen An der Modellbezeichnung "911" ist ein Markenrechts-Streit mit Peugeot schuld. Wahr - Eigentlich sollte der Sportwagen 901 heißen Falsch - Als ob sich Porsche reinquatschen lässt Der 911 wird einzig und allein in Stuttgart gebaut. Seit 1964. Wahr - Das hat Tradition Falsch - Damit lässt sich die Nachfrage nicht decken Pro Tag werden höchstens 27 Porsche 911 gebaut. Wahr - Mehr ist nicht drin Falsch - Es sind mehr als 100 Nur ein Fünftel aller jemals gebauten 911 sind noch auf der Straße unterwegs. Wahr - Den Elfer gibt es schließlich seit 1964 Falsch - Zwei Drittel des Bestandes sind noch fit Den aktuellen Rundenrekord auf der Nordschleife hält ein 911 GT2 RS. Wahr - Der GT2 RS MR Falsch - Es ist der AMG GT Black Series Alle Elfer haben einen Heckmotor. Wahr - Was sonst? Falsch - Der GT1 ist auch ein 911 Ab 1991 hatte der 911 Airbags serienmäßg. Wahr - Die kamen mit einer 964-Modellpflege Falsch - Die gab es erst beim 993 Den aktuellen 911 (992) gibt es in 3 verschiedenen Modellvarianten. Wahr - Coupé, Targa und Cabrio Falsch - Insgesamt sind es 22 Der 928 sollte den Elfer nicht ergänzen sondern ersetzen. Wahr - Kunden und Mitarbeiter haben aber rebelliert Falsch - Wie könnte man denn auf die Idee kommen? Der 911 Turbo war 1974 das erste Serienauto mit Abgas-Turbolader. Wahr - Das hat Legenden-Status Falsch - BMW war ein Jahr früher dran Der erste Elfer basiert auf dem VW Käfer Wahr - Das weiß doch jeder Falsch - Das war der 356, nicht der 911

Fazit

Der 911 ist eine Ikone der Automobil-Welt – Sie auch? Wie viel wissen Sie über den legendären Sportwagen aus Stuttgart?