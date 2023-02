Quiz: Scheinwerfer Leuchtgrafiken Große Leuchten erkennen die Leuchten

Böse Zungen behaupten ja, dass sich die Auto-Hersteller nur noch bei den Leuchtgrafiken ihrer Scheinwerfer wirklich Mühe geben, weil man die Autos sonst eh nicht mehr unterscheiden kann. Nehmen wir mal für einen Moment an, dass das stimmt – machen sie dann einen guten Job? Sprich: Können Sie auf Anhieb eine Leuchtgrafik dem korrekten Modell zuordnen? "Kinderspiel", denken Sie jetzt vielleicht, einem ersten Impuls folgend. Aber holen Sie erstmal in unserem Quiz neun Punkte, dann reden wir weiter. Falls Sie sich zudem etwas Hintergrundwissen zum Thema Auto-Licht aneignen wollen, empfiehlt sich ein Blick in die Fotoshow oben im Artikel.

Scheinwerfer Leuchtgrafik 1 von 9 Fragen Zum Einstieg eine leichte Frage. Wer leuchtet hier ins Dunkel? Ein aktueller 1er BMW Der BMW 5er (E60) Ein E36 3er BMW Okay, ziehen wir den Schwierigkeitsgrad an! Ein Lamborghini Aventador Ein Lamborghini Sián Ein Dacia Sandero Sieht scharf aus, was? Ja, und gehört zum neuen Astra Klar, wie so ein Jaguar F-Type insgesamt Passt zum Subaru BRZ Der Farbakzent könnte Aufschluss darüber geben geben, ... ... dass es sich um eine Mercedes C-Klasse handelt ... dass es sich um einen BMW 5er handelt ... dass es sich um einen Passat GTE handelt Oder ist DAS etwa... ... der BMW 5er? ... der Passat GTE? ... die Mercedes C-Klasse? Den Licht-Zacken können wir auch spiegeln. Dann gehört er zum Ford Kuga Dann gehört er zum Seat Ateca Dann gehört er zum Skoda Octavia Und hier noch ein Zacken! Vom Honda Civic! Vom Ford Fiesta! Vom Hyundai i30! Wir haben auch Punkte im Angebot. Ah, also ein Porsche Taycan. Mhm, ein Kia Proceed GT Soso, der Audi RS E-Tron GT Zum Schluss noch was Einfaches. Oder? Na sicher ein VW ID.3 Klar, ein VW Golf Logo, ein VW Polo Jetzt teilen Auswertung Nochmal versuchen

Fazit

Schau mir in die Augen und sag mir, wer ich bin? Das ist mit der modernen Lichttechnik, die Autodesignern viel Freiraum gibt, gar nicht mehr so einfach wie früher, als es nur die Auswahl zwischen rund und eckig gab.