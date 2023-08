Der MCT-E-Motor erreicht in einem breiten Drehzahlbereich einen hohen Wirkungsgrad, während der SCT-E-Motor so konstruiert ist, dass er in den optimierten Hauptbetriebspunkten höchste Wirkungsgrade erreicht. Mit dem neuen Baukasten lässt sich nun eine E-Motoren-Lösung realisieren, die gleichzeitig verschleißfrei, in einem breiten Drehzahlbereich effizient und zu hoher Dauerleistung in der Lage ist.