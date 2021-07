Umweltfreundliche Busse auf zwei Strecken Flixbus gibt Gas

Flixbus setzt auf zwei grenzüberschreitenden Strecken künftig Busse ein, die umweltfreundliches Biogas tanken. In Deutschland wird weiterhin mit Diesel gefahren.

Für die Reduzierung von CO2-Emissionen durch den Betrieb von Fernbussen setzt der Anbieter Flixbus nicht nur auf Elektrofahrzeuge, die zeitweise getestet wurden. Auch Biogas soll helfen, die Busflotte umweltfreundlicher zu machen.

Auf zwei Strecken setzt Flixbus seit 1. Juli Busse mit Gasantrieb ein. Die Strecke zwischen Amsterdam und Brüssel wird mit einem von Iveco produzierten Bus mit CNG-Antrieb (Compressed Natural Gas) befahren. Zwischen Stockholm Oslo fährt ein Scania-Bus, der Flüssiggas (LBG, Liquified Biogas) tankt.

Eine Zusammenarbeit mit der Nichtregierungsorganisation Amosfair soll die Herkunft des in die Busse getankten Biogases verifizieren. Berechnungen von Atmosfair zufolge sollen die CO2-Emissionn auf den beiden Strecken somit um 75 Prozent reduziert werden.

Kein Einsatz in Deutschland

Auch eine Strecke in Deutschland, nämlich die Verbindung Marburg-Düsseldorf, war für den Pilotbetrieb mit einem Biogas-Bus vorgesehen. Politische und regulatorische Einschränkungen werden von Flixbus jedoch als Grund angeführt, sich für die Länder in der Benelux-Region und in Skandinavien entschieden zu haben. Ein Kritikpunkt von Flixbus ist die höhere Mehrwertsteuer auf Busreisen im Vergleich zu Bahntickets.

André Schwämmlein, Mitgründer und CEO von FlixMobility, erklärt: "Diese Diskriminierung ist nur in Deutschland zu finden, kein anderes europäisches Land geht diesen Weg. Für ökologische Fernbusfahrten gilt der volle Mehrwertsteuersatz, während für Fahrten mit Dieselloks eine geringere MwSt. anfällt – und für einen Flug von Berlin nach Prag gar keine. Solche Rahmenbedingungen führen Deutschland in der Umweltdebatte vor."

Fazit

Batterieelektrische Busse sind auf der Langstrecke unpraktikabel. Als Alternative zu Dieselfahrzeugen setzt Flixbus jetzt auch Fahrzeuge ein, die Biogas tanken.