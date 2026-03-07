Neue Batterie aus China ist von -70 bis +80 °C stabil – dank organischer Zell-Chemie

Eine neue Batterietechnologie aus China könnte vielleicht bald die Abhängigkeit von Nickel- und Kobalt-Kathoden reduzieren. Forschende der Tianjin University und der South China University of Technology berichten im Fachjournal Nature über eine organische Lithium-Batterie, die Leistungswerte heutiger Elektroauto-Akkus erreicht – und zugleich unter extremen Temperaturen stabil arbeitet.

Im Zentrum der Entwicklung steht eine neuartige Kathode aus einem n-Typ-leitfähigen Polymer: Poly(benzodifurandion), kurz PBFDO. Ein n-Typ-leitfähiges Polymer ist ein organischer Kunststoff, der elektrischen Strom durch den Transport von negativen Ladungsträgern (Elektronen) leiten kann. In der Welt der organischen Elektronik ist es das Gegenstück zum häufiger ...