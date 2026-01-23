AMS Kongress
Tech & Zukunft
Technik erklärt

Neues Getriebe-Patent von Porsche: Vier Gänge sollen bald reichen

Neues Getriebe-Patent von Porsche
Porsche entwickelt komplexes Viergang-Getriebe

Porsche hat ein neues Getriebe-Patent angemeldet. Die Eckdaten: zwei Leistungspfade, ein zusätzlicher E-Motor und eine intelligente Kupplungslogik. Ersetzt die Technik bald das 8-Gang-PDK?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.01.2026
Porsche Panamera 4S E-Hybrid
Foto: www.achim-hartmann.com

Statt radikal auf Elektroantriebe zu setzen, rückt bei Porsche nun wieder der Verbrennungsmotor und dessen Weiterentwicklung in den Fokus. Zentraler Bestandteil der Entwicklung sind leistungsfähige Hybridantriebe. Wie grundsätzlich Porsche dabei an Neuentwicklungen herangeht, zeigt ein Blick auf eine aktuelle Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA).

Die Technik beschreibt ein neuartiges Hybridkonzept mit zwei Elektromaschinen, zwei getrennten Leistungspfaden und einem mechanisch einfach gehaltenen Vierganggetriebe. Ziel ist es, Plug-in-Hybride nicht nur effizienter, sondern im Elektromodus auch deutlich schneller zu machen. Bisher ist auf deutschen Autobahnen – etwa beim Cayenne Hybrid – bei 135 km/h elektrischer Fahrt Schluss....

