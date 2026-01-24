Nokian Tyres Betula: Konzeptreifen mit Birkenrinde im Wintertest

Der Nokian Tyres Betula nutzt ein biobasiertes Rohmaterial des schwedischen Unternehmens Reselo. Es wird aus Nebenprodukten der Zellstoff-, Papier- und Sperrholzindustrie gewonnen. Eingesetzt ist das Material auf Basis von Birkenrinde in der Laufflächenmischung des Konzeptreifens. Nach Angaben von Nokian Tyres besteht das Profil der Reifenstudie dadurch zu 93 Prozent aus erneuerbaren und recycelten Materialien.

Nokian nutzt beim Betula das Profildesign des spikelosen Winterreifens Hakkapeliitta R5. Der Reifen musste in den Testzentren des Herstellers in Ivalo in Finnisch-Lappland sowie in Nokia, Finnland, sein Können beweisen. Die Tests lieferten laut Unternehmen vielversprechende Ergebnisse. Das neue Material soll den Reifen nicht nur nachhaltiger, sondern auch besser machen.

Schritt in Richtung Nachhaltigkeitsziele Der Betula-Konzeptreifen ist Teil der langfristigen Strategie von Nokian Tyres. Ziel ist es, den Anteil recycelter und erneuerbarer Materialien in Reifen bis 2030 auf 50 Prozent zu erhöhen. Bereits zuvor hatte der Hersteller mehrere Konzeptreifen vorgestellt, darunter den Green Step und den Green Step Ligna. Auch in der Serienproduktion wurde der Materialanteil zuletzt erhöht, etwa beim Ganzjahresreifen Seasonproof 2 für den zentraleuropäischen Markt.

Die Zusammenarbeit zwischen Nokian Tyres und Reselo begann 2023 im Rahmen eines Innovationswettbewerbs. Ein Jahr später folgte eine Entwicklungsvereinbarung zur Weiterentwicklung des biobasierten Materials für den Einsatz in Reifen. Nach der Vorstellung des Betula-Konzeptreifens wird das gemeinsame Entwicklungsprojekt fortgeführt. Beide Unternehmen sehen darin einen wichtigen Schritt hin zu leistungsfähigeren und nachhaltigeren Reifenlösungen.