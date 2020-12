Pagani mit Hightech-Online-Konfigurator Porsche wahrscheinlich der Nächste

Der italienische Supersportwagen-Hersteller Pagani baut Autos für Multimillionäre. Sich ein Modell von Pagani ganz individuell zusammenstellen, kann jetzt allerdings jeder – mit dem neuen Online-Konfigurator der Italiener. Pagani nennt den Konfigurator "Real time product fascinator” (Echtzeit-Produktfaszinator). Dort können Nutzer einem Huayra oder Huayra BC Roadster die nach ihrem Geschmack richtige aus 51 Hauptfarben aussuchen. Hinzu kommen 18 Zweitfarben und 31 Töne für die Streifen. Die Felgen gibt es titan-, silber- oder goldfarben oder in schwarz. Hinzu kommen rote oder schwarze Bremssättel.

Fahrt auf der Landebahn

Für den Innenraum stellt der Konfigurator 22 verschiedenen Oberflächen realistisch dar, hinzu kommen verschiedene Instrumenten-Designs. Ist die Konfiguration komplett, kann sich der User das fertig gerenderte Auto in einer 360-Grad-Ansicht aus verschiedenen Perspektiven ansehen. Als Hintergrund dienen ein ausgetrockneter Salzsee oder ein drehbarer Drehteller in einem noblen Showroom – wahlweise in einer Tag- oder Nachtansicht. Als Höhepunkt gibt es ein Video, in dem der frisch konfigurierte Huayra oder Huayra BC Roadster eine Landebahn entlang fährt. Bilder davon kann sich der Nutzer herunterladen.

Pagani Der neue Pagani-Konfigurator präsentiert die Modelle auf einem ausgetrockneten Salzsee.

Nvidia, Epic Games, Google und Porsche

Hinter dem realistischen Grafikerlebnis steckt jede Menge moderner Technologie. So kommt RTX-Technik (Raytracing für die Echtzeit-Berechnung von beispielsweise Schatten und Spiegelungen) vom Grafikspezialisten Nvidia zum Einsatz und die Software basiert auf dem Spiel-Entwicklungstool Unreal Engine von Epic Games aus Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina. Speicherung und Austausch der Daten erfolgt über Google Cloud Streaming. Mit MHP Management- und IT-Beratung ist auch eine deutsche Beratungsfirma beteiligt. Das im baden-württembergischen Ludwigsburg ansässige Unternehmen gehört zu 81,8 Prozent Porsche. Somit ist es wahrscheinlich, dass nach einem erfolgreichen Test bei Pagani der Stuttgarter Sportwagenbauer zu den Nächsten gehört, die den neuen Hochleistungs-Konfigurator einsetzen.

Pagani Bei den Instrumenten kann der User zwischen vier Designs wählen.

Fazit

Pagani nutzt die Möglichkeiten moderner Grafikdarstellung und Datenspeicherung, um einen neuen Online-Konfigurator zu präsentieren. Hier verschmelzen die Welt der Computer-Rennspiele, bei denen die Spieler ihre Fahrzeuge schon länger individuell gestalten können, und die Welt der Automobil-Konfiguratoren – so kann Autos konfigurieren noch mehr Spaß machen.

Im Falle von Pagani dürften es bei den meisten von uns bei einer virtuellen Konfiguration bleiben. Dadurch, dass der Konfigurator trotzdem für alle offen steht, ist er auch ein Marketing-Instrument, dass den Bekanntheitsgrad der Marke permanent oben hält.