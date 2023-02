Patentzeichnungen zeigen mögliche neue BMW Niere Von der Niere zum Scheinwerfer

Gerade als sich der mediale Sturm rund um das BMW-Nieren-Design etwa von XM, 7er und 4er gelegt hat, tauchen neue Patentskizzen mit der Qualität für weitere Diskussionen auf. Offenbar planen die Münchener mit Blick auf die Elektrifizierung ihrer Modelle, das prominente Gestaltungselement an der Front als Scheinwerfer und nicht mehr als Lüftungsöffnung zu nutzen. Jedenfalls spielt Licht eine tragende Rolle, und diese Idee ist an sich ja nicht neu.

Den X6 kann man sogar in Deutschland mit einer beleuchteten Niere bestellen. Ein Feature, das hierzulande sonst keinem Modell vergönnt ist – zumindest, wenn die Beleuchtung auch während der Fahrt aktiv sein soll. Andere Baureihen wie beispielsweise der 5er lassen sich werkseitig nicht mit der "Iconic Glow Niere" ausstatten. Wer mag, kann das Extra aber über die M Performance Parts bestellen und nachrüsten. Leuchten darf die Niere dann aber nur im Stand – also als Welcome- oder Coming-Home-Illumination. Doch wie kommt es zu dem Wirrwarr?

Griff in die Zulassungs-Trickkiste

Schuld ist der Paragraf 49a der StVZO, in dem der Gesetzgeber bestimmt, dass nur vorgeschriebene und für zulässig erklärte lichttechnische Einrichtungen am Fahrzeug angebracht sein dürfen. Was also hat BMW getan? Eine Sprecherin verrät: "Beim X6 haben wir den linken Teil der Niere als Teil des linken Scheinwerfers homologiert, und auf der rechten Seite andersherum. Bei diesem Modell ist das möglich, weil Scheinwerfer und Niere dicht genug aneinander positioniert sind, für den X5 etwa wäre das nicht umsetzbar." Kein Wunder also, dass die Nieren der BMW-Modelle immer größer werden, wenn das die nötige Maßnahme ist, um in die Licht-Zulassungs-Trickkiste zu greifen. Doch das ist ein anderes Thema.

Mittlerweile hat BMW zudem eine andere Art der Lichtsignatur in petto. Bei den Oberklasse-Modellen (7er, i7, XM) kann je nach Ausstattungsniveau die Nierenkontur beleuchtet werden – im Stand und während der Fahrt. Dieses Lichtspiel will BMW künftig weiteren Baureihen angedeihen lassen, um deren Wiedererkennungswert zu steigern, weil das mit den immer schmaler werdenden Lichtsignaturen zusehends schwieriger wird. Doch die jüngst veröffentlichten Patentskizzen offenbaren eine weitere Liaison von Niere und Licht.

Das neue Patent

Statt die Niere zu beleuchten, soll die Niere selbst zum Scheinwerfer werden. So könnte ein schwarzes Panel an der Front platziert werden, nachdem Elektroautos auf große Lüftungsöffnungen bekanntlich verzichten können. Die Lichtsignatur selbst besteht dann aus vertikalen Streben, die eine digitale Variante der Niere imitieren, und gleichzeitig die Fahrbahn ausleuchten. Frühestens mit dem Start der "Neuen Klasse" könnte eine solche Front zum Einsatz kommen.

BMW Zwei Varianten hat BMW vorgesehen. Einmal wird die Niere zur Lichtsignatur und damit zum Scheinwerfer selbst. Zum anderen platziert BMW die Scheinwerfer hinter der Niere, die dann bei Bedarf transparent wird.

Aus den Patentskizzen lässt sich noch ein zweiter Anwendungsbereich ableiten. Dabei verstecken sich die Scheinwerfer hinter dem Grill, der teilweise transparent wird, wenn die Lichter aktiviert werden. Mit etwas Vorstellungskraft dürfte jedem schnell klar sein: In einem solchen Fall, bestünde vermutlich nahezu die komplette Front aus Niere. Das kann man als logische Weiterentwicklung des Designs verstehen – oder hoffen, dass es bei einer konzeptionellen Überlegung bleibt. Den Pionier der leuchtenden Niere, also den X6, können Sie sich in unserer Fotoshow oben im Artikel ansehen.

Fazit

BMW experimentiert weiter mit der Kombination aus Niere und Scheinwerfer. Während eine teilweise transparente Niere mit dahinterliegenden Scheinwerfern etwas spacig klingt, kann man sich eine digitale Version, bei der die Optik der Niere selbst aus Licht nachgebildet wird, schon besser vorstellen.