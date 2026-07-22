Tesla erstes Zweirad: Kein Akku, keine Pedale – und keine Bremse

Tesla nutzt die eigene Lifestyle-Sparte im Onlineshop regelmäßig für neue Produkte. Neben Pfeifen im Cybertruck-Look oder teuren Tequila-Gläsern parkt nun ein echtes Fortbewegungsmittel im digitalen Verkaufsregal. Das US-Unternehmen präsentiert mit dem "Balance Bike for Kids" ein minimalistisches Kinderlaufrad für 225 US-Dollar (umgerechnet zirka 197 Euro).

Die Designsprache des Cybertrucks am Spielplatz

Das neue Modell transportiert die vom Elektro-Pick-up Cybertruck bekannte Markenästhetik direkt in den Sandkasten. Markante metallfarbene Rahmenseiten verdecken einen großen Teil des Hinterrads, während die Designer alle übrigen Kontaktpunkte wie Gabel, Lenker und Sattel in tiefem Schwarz halten. Technische Spielereien wie Bildschirme, Software-Updates oder gar einen Akku suchen Käufer hier vergeblich. Den Vortrieb sichern ausschließlich die Beine der jungen Fahrer.

Edles Magnesium für die richtige Balance

Beim Rahmenmaterial greift der Hersteller im Premium-Segment an. Tesla fertigt das Chassis aus leichtem Magnesium, um das Handling für Zweijährige zu erleichtern. Ein zu schweres Rad könnte Kleinkinder beim Lenken und Anheben frustrieren. Luftreifen mit einem Betriebsdruck von 2,4 Bar dämpfen Unebenheiten auf dem Asphalt. Anstelle einer klassischen Sattelstütze verschieben die Nutzer den Sattel entlang der Oberseite des Rahmens in eine von fünf festgelegten Positionen. Das System deckt laut Hersteller eine Körpergröße von 85 bis 120 Zentimetern sowie ein maximales Fahrergewicht von 35 Kilogramm ab.





Keine Bremse

Tesla hält das Laufrad bei der Ausstattung äußerst simpel – eine Bremse ist für das Bike nicht vorgesehen. Dies ist bei einfachen Laufrädern durchaus üblich. Tesla weist darauf hin, dass das Gefährt ausschließlich auf flachen, breiten und rutschfesten Wegen ohne Hindernisse rollen darf.

Tesla Ausgelegt für zwei bis sechs Jahre: Die Geometrie des Magnesium-Laufrads soll laut Tesla optimal zu einer Körpergröße von 85 bis 120 Zentimetern passen.​



Strenge Kaufhürden im Online-Shop

Die größte Überraschung wartet beim Bestellprozess. Ein aktueller Hinweis im US-Shop beschränkt den Kauf exklusiv auf bestehende Tesla-Besitzer. Nur Kunden mit einem verknüpften Fahrzeugkonto erhalten Zugriff auf die Vorbestellung. Der hohe Ansturm sorgte dennoch für einen sofortigen Ausverkauf der ersten Charge, woraufhin die Preise auf Plattformen wie eBay astronomische Höhen erreichten – per Sofortkauf-Option ist das kleine Bike beispielsweise für 3.000 Dollar (2.630 Euro) im Angebot. Eine offizielle Produktseite für den europäischen Markt oder ein Europreis fehlen aktuell noch.