Diese Uhr in Form eines Rennwagens aus den 1960er-Jahren ist ein mechanisches Kunstwerk, das sich fast über einen halben Meter Länge erstreckt. Wer elegante Karosserien und klassische Mechanik mag, kann sich an der Time Fast II Chrome des Schweizer Herstellers L’Epée 1839 kaum sattsehen: Die Einstellung der Uhrzeit erfolgt über das Lenkrad, im Innenraum greifen auf langen Wellen sitzende Zahnräder ineinander und die Zeitanzeige erfolgt über zwei Scheiben, die den Luftfiltern von Doppelvergasern nachempfunden sind. Wer mag, stellt mit dem Schalthebel den Animationsmodus ein – dann bewegen sich die Kolben des Modell-V8 in realistischer Reihenfolge.



L’Epée baut nur 99 Time-Fast-II-Chrome-Uhren, jede einzelne wiegt 4,7 Kilogramm und kostet inklusive der deutschen Mehrwertsteuer 53.103 Euro.