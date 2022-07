Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Volkswagen V.MO „Flying Tiger“ fliegt Passagiere 200 Kilometer weit

Die Passagierdrohne ist ein erster Prototyp und trägt den Spitznamen "Flying Tiger", ein Bezug zum Jahr des Tigers und zur auffälligen Lackierung in Schwarz und Gold. Der Tiger bedient sich technisch bei bereits vorhanden Lösungen zum autonomen Fahren und zur Akku-Technologie – kombiniert sie mit einer X-Wing-Konfiguration. Das Modell verfügt über acht Rotoren, die für Auftrieb sorgen, sowie zwei Rotoren, die den Vortrieb bewerkstelligen.

Weitere Testflüge geplant

Die Länge der Drohne beträgt 11,2 Meter, die Spannweite 10,6 Meter. Sie soll in der finalen Ausführung vier Passagiere und deren Gepäck autonom befördern, und zwar über eine Strecke von bis zu 200 Kilometern. Im Verlauf des Jahres möchte VW bereits erste Flugtests zur technischen Optimierung durchführen. Für den Spätsommer 2023 ist ein verbesserter Entwicklungsträger geplant, der ebenfalls Testflüge absolvieren soll. Ein endgültiger Termin für den serienreifen Flug-VW gibt es indes noch nicht.

Die Volkswagen China Group hat 2020 das Projekt zur "vertikalen Mobilität" ins Leben gerufen. Das Ziel ist eine Ausweitung des städtischen Verkehrs auf den Luftraum – insbesondere in den staugeplagten Mega-Citys des Landes. Als Zielgruppe hat Volkswagen wohlhabende, technikaffine Kunden in China ausgemacht, die den V.MO als kommerziellen VIP-Shuttle nutzen.

Koop-Partner ist Flugspezialist

Der "Flying Tiger" ist ein eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing aircraft), das elektrisch betrieben wird, senkrecht starten und landen kann. Diese Luftfahrzeuge sollen Passagiere schneller, effizienter und flexibler befördern können als die derzeit verfügbaren terrestrischen Verkehrsmittel.

Das Team der VW Group China wird bei der Entwicklung von der Sunward Group unterstützt. Der chinesische Partner ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von Flugzeugen und den dazugehörigen Dienstleistungen. Die Gruppe ist zudem Marktführer für leichte Sportflugzeuge.

Fazit

Die VW Group China entwickelt eine Passagierdrohne, die autonom technikaffine und reiche Kunden bis zu 200 Kilometer weit shuttlen kann. Damit will der Autobauer in den Markt der urbanen Luftmobilität einsteigen, der in China eine wichtige Rolle für die Zukunft des Verkehrs darstellt.