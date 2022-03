Volvo testet induktives Laden Taxi-Flotte zapft kabellos

Volvo hat in Schweden einen Test zum kabellosen Laden von Elektroautos gestartet. Partner ist ein großer Taxi-Flottenbetreiber.

Laden an sich, aber auch der dazugehörige Ladekomfort ist bei Elektroautos immer noch ein Thema. Beim Tanken eines Verbrenners hat man sich an die Fahrt zur Tankstelle und den griff zur Zapfpistole gewöhnt, beim Elektroauto würde man das hantieren mit dem Ladekabel aber gerne vermeiden. Das Zauberwort heißt hier "induktives Laden".

Getestet wird mit Taxi-Flotte

Dabei wird, wie wir es von vielen modernen Smartphones kennen, einfach das zu ladende Gerät über eine entsprechende Ladefläche gelegt. Und wie von Geisterhand wird die Batterie kabellos mit Strom versorgt. Das Prinzip bei Elektroautos ist das Gleiche. Für einen groß angelegten Test hat sich Volvo jetzt mit Carboline – dem größten Taxiunternehmen Skandinaviens – zusammengetan. Im Herzen der schwedischen Metropole Göteborg ist ab sofort eine kleine Taxiflotte aus vollelektrischen Volvo XC40 Recharge unterwegs, die sich an ausgewählten Stationen ohne Kabel aufladen lassen.

Volvo Kabellos lassen sich die Volvo-E-Autos mit über 40 kW-Ladeleistung laden.

Geladen werden sie an Ladestationen von Momentum Dynamics, einem Anbieter kabelloser elektrischer Ladesysteme. Sobald ein kompatibles E-Fahrzeug über einer in den Boden eingelassenen Ladestation parkt, beginnt der Ladevorgang automatisch – der Fahrer muss nicht einmal aussteigen. Für die optimale Ausrichtung nutzt Volvo sein 360-Grad-Kamerasystem, um das Fahrzeug perfekt auf der Ladeinheit zu parken.

Über ein Ladepad sendet die Station Energie an den Empfänger im Auto. Der vollelektrische Volvo XC40 Recharge wird dabei kabellos mit mehr als 40 kW Leistung versorgt – die Ladegeschwindigkeit ist damit rund viermal so hoch wie bei einer privat genutzten 11-kW-Wallbox und fast so schnell wie bei kabelgebundenen 50-kW-Gleichstrom-Schnellladern. Der Test ist über eine Laufzeit von drei Jahren angelegt.

Fazit

Volvo testet in Schweden induktive Ladesysteme für Elektroautos. Partner im auf drei Jahre angelegten Test ist ein Taxi-Unternehmen. Die E-Autos sollen so kabellos im geparkten Zustand mit über 40 kW-Ladeleistung nachtanken.