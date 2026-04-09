Original-Test: Der erste VW Golf im Test

Der Golf war nicht der erste Volkswagen mit wassergekühltem Motor und Frontantrieb. Denn davor gab es schon den von NSU konstruierten K 70, der 1970 mit VW-Logo auf den Markt kam und in den Autohäusern neben Käfer und 411 stand. Der K 70 passte technisch nicht zum übrigen Konzern-Programm und verkaufte sich nur mäßig. In die Zukunft wiesen Passat und Scirocco: Quermotor, Frontantrieb, Baukastenprinzip. Der Golf folgte 1974 und er sollte den ewigen Käfer ersetzen. Wie wir heute wissen, hat das geklappt, VW verkaufte allein von der ersten Golf-Generation 6,9 Millionen Exemplare. Als Diesel machte er den Selbstzünder in der Kompaktklasse populär, eroberte als GTI ab 1976 die linke Spur der Autobahn und gründete in den folgenden Generationen eine ...