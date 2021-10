Militem Ferox Adventure Dachcamping für Gutbetuchte

Militem – was aus dem Lateinischen stammt und soviel wie Ritter bedeutet – kombiniert ur-amerikanische Auto-DNA mit italienischem Schick. Zudem wird der Antriebstechnik auf die Sprünge geholfen. Man selbst sieht sich als Luxusauto-Hersteller, der ganz spezielle Kundenwünsche befriedigt. Beobachter könnten Militem auch ganz banal in die Sparte der Tuner verorten.

Basismodelle aus dem Hause Stellantis

Aktuell umfasst das Militem-Portfolio die Modelle Hero, Ferox und Magnum. Dahinter verbergen sich der Jeep Renegade, der Jeep Wrangler und der Ram 1500. Jedem Modell passt Militem einen umfangreichen Karosserieanbausatz an und wertet das Interieur mit viel Leder und anderen edlen Materialien auf. Dann geht es an die Motoren, die teilweise per Elektronik mit mehr Power versehen werden.

Der Renegade – ups, der Hero wird wahlweise mit einem auf 200 PS leistungsgesteigerten 1,3-Liter-Turbobenziner oder einem 190 PS starken Zweiliter-Diesel jeweils in Kombination mit Allradantrieb und Neungang-Automatik angeboten. Im Ferox auf Basis des Jeep Wrangler JL steckt wahlweise ein 272 PS starker Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner oder ein 3,6-Liter-V6-Benziner mit 285 PS. Hier sind Achtgang-Automatik und Allradantrieb gesetzt. Im Magnum auf Ram 1500-Basis arbeitet schließlich ein 5,7-Liter-Hemi-V8 mit 401 PS.

Karosserie-Kits für alle

Militem Militem und das entsprechende M als Markenzeichen finden sich überall an den Autos.

Die Karosseriekits umfassen je nach Modell Kotflügel-Verbreiterungen, neue Schürzen sowie Seitenschweller-Verkleidungen und neue Kühlergrill-Abdeckungen. Gut sichtbar immer: die Militem-Schriftzüge und das Militem M als Markenzeichen. Ergänzend werden die Radhäuser mit großen Alufelgen und fetten Reifen gefüllt. Auf Wunsch wird auch das Fahrwerk deutlich angehoben.

Diesem üblichen Ablauf folgt auch das neueste Projekt der Italiener, der Ferox Adventure. Auf Basis des "normalen" Ferox-Umbaus bekommt das Adventure-Modell mattschwarze Anbauteile bis hin zum Dachträger über dem Hardtop, auf den ein Hartschalten-Dachzelt montiert ist. LED-Zusatzleuchten und ein höhergelegter Ansaugschnorchel komplettieren die Adventure-Ausstattung.

Zusätzlich ist der Ferox Adventure mit Geländereifen der Größe 35x12,5 R20 ausgestattet, kommt mit einer per Schalter aktivierbaren Klappen-Auspuffanlage und einen Kühlergrill aus Kohlefaser. Die Lackierung in "Launch Green" ist laut Militem kratzfest. Als Qualitätsmerkmal führen die Italiener Komplettabnahmen nach Vorgaben des deutschen TÜV an. Seine Kunden sucht Militem aber vorwiegend auf dem russischen Markt sowie im Nahen Osten.

Dementsprechend schreibt Militem seine Preise auch ohne jeweilige Mehrwertsteuer aus, die können die Kunden dann daheim selbst berechnen. Ob der angesprochene Kundenkreis tatsächlich gerne in einem kleinen Dachzelt nächtigt oder nicht doch lieber ein angemessenes Hotel oder gleich einen Luxus-Camper bewohnt, sei dahingestellt. Leisten können muss man sich den Militem Ferox Adventure nämlich: 83.680 Euro werden für das Modell aufgerufen. Vor Steuern.

Jetzt auch als Gladiator Pickup

Das lässt sich allerdings noch durchaus toppen, denn seit Kurzem bietet Militem nun auch den Jeep Gladiator in einer angepassten Ferox-Variante an, das Ganze nennt sich in diesem Fall Ferox-T. Entsprechend den Umbauten der normalen Wrangler geht es auch hier mit viel Bodywork und buntem Leder zur Sache, wobei es einige Eigenheiten speziell für die Pickup-Variante des Wrangler gibt. Zum Beispiel der "Ferox Bar" getaufte Überrollbügel. Dort sind, das ist wirklich mal etwas Neues, die montierten LED-Zusatzscheinwerfer versenkbar montiert. Der übliche Radau, den der Wind normalerweise mit solchen Lampen bei höherem Tempo veranstaltet, bleibt dadurch aus und die Laternen nur bei Bedarf in aufrechter Position.

Dazu kommen eine spezielle Ladeflächenabdeckung, ein Klappenauspuff, eine Höherlegung um rund fünf Zentimeter und Offroad-Bereifung in 35x12,5 R 20. Basis des Umbaus ist der Jeep Gladiator Rubicon mit der offiziell in Europa nicht erhältlichen V6-Motorisierung (3,6 Liter, 285 PS, 353 Newtonmeter). Militem betont dabei die reguläre EU-Zulassungsfähigkeit des Modells und will neben den bisher drei Händlern in Italien künftig auch einen Vertriebspartner in Deutschland installieren. Bis dahin kann man den Militem Ferox T auch im italienischen Monza abholen, für 97.490 Euro netto.

Umfrage 96745 Mal abgestimmt Was steht für Sie beim Tuning im Vordergrund? Die Optik! Die Leistung! mehr lesen

Fazit

Militem ist ein neuer Luxusauto-Hersteller aus Italien. Bei näherer Betrachtung betreiben die Südländer aber nur konventionelles Tuning – und das nicht mal besonders ausgefallen.