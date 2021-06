Ford F-150 im Retro-Style von Beechmont Ford Cool und oldschool

Obwohl sich das US-Pickup-Genre derzeit – nicht zuletzt durch die immer stärker an Fahrt gewinnende Elektrowelle – umfassend modernisiert, mögen es viele Käufer der Pritschenwagen klassisch und traditionell. Die konservative Haltung ihrer Kunden animiert einige Tuner und Händler, neuen Pickups das Aussehen ihrer Urahnen zu verpassen. In dieser Hinsicht ganz vorne dabei ist das Unternehmen Beechmont Ford, das über seine Performance-Abteilung BFP den F-150 im Retro-Look anbietet.

Ford Vorbild für die Optik des Retro-Packages beim BFP Retro F-150: ein Ford F-150 von 1984.

Begonnen hat alles bereits beim F-150 des Modelljahres 2018, und nun wird auch der aktuellen 2021er-Generation das charmante Oldschool-Outfit verpasst. Bei seinem Retro-Modell zitiert der Händler aus Cincinnati, US-Bundestaat Ohio, das Ford-Pickup-Design der späten 1970er-und frühen 1980er-Jahre – also die Zeit, in der aus dem F-100 der F-150 wurde.

Am besten auf XLT- oder Lariat-Basis

Als Basis kann ein F-150 mit jeder verfügbaren Ausstattungslinie und Motorisierung dienen. Aber die BFP-Truppe empfiehlt, den Retro-Pickup auf dem XLT- oder Lariat-Niveau aufzubauen und das Auto um die dann verfügbaren Chrom-Pakete zu ergänzen. Erst in dieser Spezifikation soll die rot-weiße Farbgebung besonders gut zur Geltung kommt. Diese wird über breite perlweiße Satin-Folienstreifen erreicht. Alternativ bietet BFP das Farbschema auch als Lackierung an.

Beechmont Ford / Facebook Ein Beechmont Ford aus Cincinnati macht aus dem F-150 den BFP Retro F-150.

Die Ausstattung des BFP Retro F-150 umfasst unter anderem ein Lift-Kit für das Fahrwerk, das die Karosserie um fast neun Zentimeter anhebt. Hinzu kommen polierte 17-Zoll-Offroad-Felgen vom Spezialisten Mickey Thompson und grobstollige 35-Zoll-Reifen vom Typ BF-Goodrich All-Terrain KO2. Für mehr Sicherheit sorgt ein auf dem Ladebett montierter Chrom-Überrollbügel von Black Horse. Oben auf dem Bügel sind vier KC-HiLiTES-Strahler montiert. Für bulligen Sound soll optional eine Cat-Back-Abgasanlage von Roush Performance sorgen. Und für mehr Power gibt's auf Wunsch einen Roush-Kompressor für den Ford F-150.

Aktuell ein halbes Jahr Wartezeit

Preise nennt Beechmont Ford Performance bisher nicht. Der Händler weist aber darauf hin, dass die Lieferzeiten wegen der vom Chip-Mangel verursachten Produktionsverzögerungen in der Autoindustrie bis zu sechs Monaten betragen können.

Der BFP Retro F-150 ist natürlich nicht der einzige aktuelle Pickup in klassischer Gestalt. Seit einiger Zeit bietet ein Jeep-Händler aus Sleepy Hollow im US-Bundesstaat New York den Jeep Gladiator als Retromodell Honcho an. Den originalen Honcho gab es von 1976 bis 1983. Bereits 2018 bot ein Chevrolet-Händler aus Minnesota den Pickup Silverado im Look des Cheyenne Super 10 aus den 1970er-Jahren an, was in den USA hohe Aufmerksamkeit erregte.

Fazit

Einen Pickup auf diese Art umzubauen, erscheint im ersten Moment ziemlich reaktionär. Aber warum soll das eigene Auto nicht dabei helfen, in einer sich immer schneller verändernden Welt hin und wieder in die gute alte Zeit abzutauchen? Erst recht, wenn der F-150 sonst alle Annehmlichkeiten eines (einigermaßen) modernen Autos bietet.