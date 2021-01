Hennessey Ram TRX Mammoth 1000 Supercharged Kompressor-Mammut mit über 1.000 PS

War ja klar, dass Ram den einschlägigen Tunern mit dem neuen Modell 1500 TRX eine perfekte Vorlage liefert. Der Performance-Pickup trägt nämlich den legendären Hellcat-Motor im Bug: Acht Zylinder in V-Anordnung, Kompressor-Aufladung, 6,2 Liter Hubraum, 712 PS und maximal 881 Newtonmeter – das sind die Serien-Werte, wohlgemerkt. Hennessey Performance ist die erste Firma, die den Steilpass zielgenau verwertet. Und zwar gleich doppelt: Nach der besonders extremen dreiachsigen Variante stellen die Texaner nun den etwas abgespeckten Zweiachser vor.

1.026 PS und höchstens 1.314 Newtonmeter

Beide TRX-Umbauten tragen den Beinamen Mammoth, was durchaus passend erscheint. Schließlich sind nicht nur die Dimensionen der Pickups gigantisch wie ein Mammut, sondern auch ihre technischen Daten. Im Vergleich zum Dreiachser rüstet Hennessey hier zwar etwas ab, aber Power ist immer noch mehr als genug vorhanden. 1.026 PS und höchstens 1.314 Newtonmeter gibt der Hellcat-V8 über eine Achtgang-Automatik an alle vier Räder ab, was die Null-auf-60-mph-Zeit (96,6 km/h) von 4,5 auf 3,2 Sekunden drückt. Für die Viertelmeile veranschlagt Hennessey eine Zeit von 11,4 Sekunden, wobei am Zielstrich 193 km/h anliegen sollen.

Hennessey So sieht der Hennessey Mammoth auf Basis des Ram 1500 TRX in der dreiachsigen Variante aus.

Das Power-Plus geht vordergründig auf das Konto eines größeren Kompressors, den der Tuner zudem mit neuen Riemenscheiben aufrüstet. Aber auch im und am Motor ändern sich ein paar Dinge. Die Luftansaugung zeigt sich optimiert, das Kurbelgehäuse wird effektiver entlüftet und die neuen Einspritzdüsen sind deutlich durchlässiger als die Originale. Apropos durchlässiger: Auf der Auslassseite schließen sich neue Edelstahl-Krümmer, Sportkatalysatoren und Auspuffrohre an den Kompressor-V8 an. Eine umprogrammierte Motorelektronik stimmt alle Komponenten aufeinander ab; neue Leitungen sowie Flüssigkeiten halten mit den Aufrüstungen ebenfalls Schritt.

Mit Höherlegung und ausklappbaren Trittstufen

Da so ein Mammut ja weit in die Höhe ragte, erhält der Hennessey Ram TRX Mammoth 1000 Supercharged eine 6,4-Zentimeter-Höherlegung samt Niveauregulierung an der Vorderachse. Auch die Zehnspeichen-20-Zoll-Räder samt 35-Zoll-Offroad-Bereifung heben den Pickup ein ganzes Stück an. Kein Wunder, dass der TRX jetzt ausklappbare Trittstufen benötigt, die Hennessey in elektrischer Form spendiert.

FCA Der serienmäßige Ram 1500 TRX ist ebenfalls nicht gerade ein schüchterner Geselle.

Darüber hinaus erhält der Ram neue Stoßstangen an Front und Heck, wobei das vordere Pendant mit einem im Vergleich zum Serien-TRX deutlich größeren Rammschutz und einer neuen, zentral positionierten LED-Zusatzbeleuchtung aufwartet. Über dem Ladeabteil macht sich eine elektrisch ein- und ausziehbare Abdeckung breit. Diverse Schriftzüge und Plaketten weisen auf den Erbauer und die Modellbezeichnung des Hennessey Ram TRX Mammoth 1000 Supercharged hin.

200 Exemplare für mindestens 135.350 Dollar

Und auf die Limitierung auf maximal 200 Exemplare für das Modelljahr 2021, womit der 135.350 Dollar (umgerechnet aktuell etwa 111.700 Euro) teure und ab dem zweiten Quartal gefertigte Zweiachser jedoch nicht annähernd so exklusiv ist wie der Dreiachser: Diesen wird es nur dreimal geben, und er kostet satte 500.000 Dollar (fast 413.000 Euro) pro Stück.

Hinweis: In der Fotoshow zeigen wir Ihnen die Serienversion des Ram 1500 TRX und dessen seriennahen Prototypen.

Fazit

Ob mit vier oder sechs Rädern: Der Ram 1500 TRX von Hennessey Performance ist in jeder Hinsicht eine beeindruckende Erscheinung und trägt seinen Beinamen Mammoth zu Recht. Zumal derart prähistorisch anmutende automobile Ungetüme irgendwann aussterben dürften – ja, selbst in Nordamerika.