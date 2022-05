Entwurf für neuen Porsche 914 aus Italien 914-Neuauflage auf Boxster-Basis

Wer in einem kreativen Berufsfeld arbeitet, kommt offenbar auch in seiner Freizeit häufiger mal auf kreative Gedanken. So jedenfalls erging es dem italienischen Architekten Andrea Grottaroli beim Blick in seine gut gefüllte Garage. Neben einigen anderen Autos stehen dort ein Porsche 914 und ein Boxster der ersten Generation. Da kam dem Auto-Fan die Idee, eine Neu-Interpretation des VW-Porsche, der zwischen 1969 und 1976 in Osnabrück vom Band lief, aus einem 986 zu zaubern.

Gedacht, getan – ein digitaler Entwurf des modernisierten Mittelmotor-Sportwagens ist bereits so weit gediehen, dass es nicht mehr schwerfällt, sich darunter ein echtes Auto vorzustellen. Grottaroli vermischt gekonnt die klassische Linienführung des 914 mit zeitgenössischer Porsche-Designsprache. So weichen die Klappscheinwerfer etwa schmalen LED-Leuchten, am Heck zieht sich ein Lichtband über die gesamte Fahrzeugbreite. Die Targa-Bauform mit breitem Bügel und abnehmbarem Dachelement bleibt als Wiedererkennungsmerkmal natürlich erhalten. Mit Blick auf die Luftführung scheint eine finale Entscheidung noch nicht gefallen zu sein, denn nicht auf allen Bildern sind seitliche Lufteinlässe zu sehen.

Andrea Grottaroli Der Porsche 914 (oben rechts im Bild) lief zwischen 1969 und 1976 in Osnabrück vom Band.

Sechszylinder oder E-Maschine

Das könnte aber auch daran liegen, dass Andrea Grottaroli sich verschiedene Antriebskonzepte für seine Kreation vorstellen kann. Die 914-Neuauflage könnte sowohl mit dem Sechszylinder aus dem Boxster 986 als auch mit einem reinen Elektromotor vorfahren, so der Architekt. "Fürs Erste ist mein Plan, ein Einzelstück auf die Räder zu stellen", erzählt der gebürtige Turiner. Ein favorisiertes Motorenkonzept hat er jedoch noch nicht verraten.

Andrea Grottaroli Die seitlichen Lufteinlässe trägt der Entwurf nicht auf jedem Bild.

Dem Innenraum des Boxster-Umbaus widmet sich der Designer mit dem gleichen Feingefühl. Vor dem Lenkrad sitzen – wie beim 914 – drei Rundinstrumente, darunter mittig der Drehzahlmesser als analoges Element. Die beiden äußeren Instrumente sind als Displays ausgeführt, gleiches gilt für die restlichen Bedienelemente im Cockpit. Anstelle von Schaltern und Knöpfen sitzen hier zwei übereinander positionierte Touchscreens, eingebettet in ein Dekor aus Carbon. Wann der Entwurf den Sprung von der digitalen in die reale Welt macht, ist noch nicht absehbar. Doch so viel ist klar: Wir haben da ein Auge drauf.

Fazit

Erfrischend zu sehen, dass ein Porsche-Enthusiast mal ein anderes Projekt als ein Restomod auf 964-Basis ersinnt. Der Entwurf einer 914-Neuauflage auf Basis des Boxster 986 sieht bereits so real aus, dass man sich leicht ein echtes Auto darunter vorstellen kann. Der geistige Vater, Andrea Grottaroli, plant, ein Einzelstück auf echte Räder zu stellen. Wann das geschehen soll, ist allerdings noch unklar.