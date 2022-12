SoFlo Strikeforce auf Basis GMC Hummer EV Nein, das ist kein Rasenteppich an der Karosserie

Ja, der GMC Hummer EV hat einen reinen Elektroantrieb. Dennoch fällt es schwer, den riesigen Pick-up angesichts seiner Dimensionen, seines Gewichts von mehr als vier Tonnen und seiner technischen Daten (etwa 1.000 PS, bis zu 200 Kilowattstunden Akkukapazität) als "Green Car" zu bezeichnen. Es sei denn, Tuner SoFlo Customs bekommt den E-Hummer in die Hände. Dann kommt er nämlich plötzlich sehr grün daher – und zwar im wörtlichen Sinne.

SoFlo (das steht für South Florida) Customs schnürt ein neues Tuning-Paket für den GMC Hummer EV, das "Strikeforce" (Einsatztruppe) heißt und in dessen Zentrum die für das Unternehmen typische Lackierung steht. Dabei handelt es sich um eine Epoxidbeschichtung aus Kevlarfasern – in diesem Fall mit mattgrüner Farbgebung und fühlbarer Struktur. Das Material Kevlar kommt bei schusssicheren Westen zum Einsatz. Derart widerstandsfähig ist die Karosserie des Hummer wohl nicht; gegen Felsen, Äste oder Steinschläge soll es jedoch gewappnet sein.

Höherlegung und Offroad-Reifen

Damit dürfte SoFlo Customs den Strikeforce zu Ausflügen ins Gelände befähigt haben. Erst recht, da ihm der Tuner eine Höherlegung um etwa zehn Zentimeter und robuste 20-Zoll-Felgen in goldener Farbgebung mit 38-Zoll-Offroad-Reifen spendiert hat. Die Maßnahmen sollen übrigens keinen negativen Einfluss auf die Fahreigenschaften des GMC Hummer EV ausüben. Der "Crab-Mode", also die fast seitliche Fortbewegung mit diagonal gestellten Rädern, und der ultraschnelle Fahrmodus "Watts to Freedom", der eine Beschleunigung von null auf 60 mph (96,6 km/h) in drei Sekunden ermöglicht, bleiben erhalten.

Mut zur Farbe beweist SoFlo Customs übrigens nicht nur außen. Innen erhält der Elektro-Hummer dunkelbraunes gestepptes Leder als Sitzbezüge und Türinnenverkleidungen. Das verwendete Material soll besonders wasser- und wetterbeständig sein und diesbezüglich die extrem strengen Anforderungen der US-Marines erfüllen.

Fast schon ein Schnäppchen

Der SoFlo Strikeforce ist aktuell übrigens eine der wenigen Möglichkeiten, sich einen GMC Hummer EV zu besorgen. Weil das Interesse riesig ist und die General-Motors-Marke mit der Produktion nicht hinterherkommt, führt sie das Modell aktuell gar nicht im Angebot. Dieses grüne Tuning-Exemplar wäre dagegen sofort verfügbar. Der Preis liegt zwar bei 219.999 Dollar (derzeit umgerechnet fast 207.000 Euro) und damit etwa auf doppeltem Neupreis-Niveau. Doch es sind schon Serienexemplare für deutlich höhere Tarife angeboten worden.

Fazit

SoFlo Customs ist eigentlich auf Umbauten von Jeep-Modellen spezialisiert. Mit dem Strikeforce will die in Fort Lauderdale und West Palm Beach ansässige Truppe zeigen, dass sie vor Produkten aus dem Hause GM nicht zurückschreckt – selbst dann nicht, wenn diese mit Elektroantrieb aufwarten. Noch halten sich die Änderungen zwar in Grenzen. Aber so wie wir die SoFlo-Truppe kennen, dürfte da perspektivisch noch einiges nachkommen.