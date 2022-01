4,2-Liter-Twin-Turbo-Blackwing-V8 mit 557 PS Kurz-Comeback als Original-Ersatzteil

Weil es ein wenig schwierig ist, bei Cadillacs Sportmotoren durchzublicken, hier eine kurze Einführung in das Thema. Derzeit gibt es zwei Triebwerke, die das "Blackwing"-Label tragen: Im CT4-V Blackwing kommt ein 3,6 Liter großer V6 mit Turboaufladung zum Einsatz, der es auf 466 PS und ein maximales Drehmoment von 603 Newtonmetern bringt. Deutlich heftiger geht es im CT5-V Blackwing zur Sache: Sein 6,2-Liter-Turbo-V8 mit 659 PS sowie höchstens 883 Newtonmeter macht ihn zum stärksten Cadillac aller bisheriger Zeiten.

Zuvor gab es noch einen dritten Blackwing-Motor, allerdings nur für sehr kurze Zeit: Im CT6-V (siehe Fotoshow oben im Artikel) kam ein 4,2-Liter-Twin-Turbo-V8 mit 557 PS und höchstens 850 Newtonmetern zum Einsatz. Doch die Karriere dieses Triebwerks war schon vorbei, bevor sie richtig begonnen hatte: Cadillac legte die Sportversion erst kurz vor Ende der Baureihe in einer auf 275 Exemplare limitierten Kleinserie auf; sie war nur wenige Wochen verfügbar. Mit der Einstellung des CT6-V war auch jenes des 4,2-Liter-Blackwing-V8 besiegelt; der Motor schien seit gut zwei Jahren ausgemustert zu sein.

Als Original-Ersatzteil verfügbar

Doch jetzt gibt es ein überraschendes Comeback: General Motors hat den V8-Motor in seinen Originalteile-Katalog aufgenommen. Unter der Teilenummer 12662913 lässt sich das Triebwerk offiziell bestellen. Der Preis beträgt aktuell 21.667 Dollar (umgerechnet knapp 19.400 Euro) plus 3.500 Dollar (etwa 3.130 Euro) "Core Charge". Diesen Extrabetrag erhält man erst dann zurück, wenn der durch den Blackwing-V8 ersetzte Motor zu GM zurückgeschickt wird, um dort revidiert und daraufhin erneut als Ersatzteil angeboten zu werden.

Cadillac Der 4,2-Liter-V8 kam nur in 275 Exemplaren des Cadillac CT6-V zum Einsatz.

Zum offiziellen "Crate Engine"-Programm des US-Herstellers gehört der 4,2-Liter-Blackwing allerdings nicht. Solche Motoren werden von den US-Herstellern zusätzlich zu jenen produziert, die von vornherein in ihre Autos eingebaut werden, und an die Kundinnen und Kunden zum Nachrüsten in einer Kiste ("Crate") verschickt. Einem von der US-Website "Carscoops" zitierten GM-Sprecher zufolge stammen die nun verkauften Triebwerke jedoch aus einer Kleinserie, die zusätzlich zur regulären Produktion zu "Service-Zwecken" gebaut wurden. Sprich: Falls es bei einem CT6-V eines Austauschmotors bedarf, ist eines dieser "Handvoll" Aggregate dafür vorgesehen. Der Motor kann auch nur von GM-Vertragswerkstätten bestellt werden.

Passt nicht nur in Cadillac-Modelle

Der Twin-Turbo-V8 wird der Anzeige zufolge mit allem Nötigen vorbereitet, um ihn ohne großen Aufwand einbauen zu können. Er ist 115 Zentimeter lang, 93 Zentimeter hoch und 96 Zentimeter breit und wiegt 235 Kilogramm. Er soll übrigens nicht nur für Cadillac-Modelle, sondern auch andere Baureihen aus dem GM-Universum passen. Was ihn dann wiederum doch zum "Quasi-Crate-Engine" macht.

Fazit

Der Cadillac CT6-V und mit ihm sein 4,2-Liter-Twin-Turbo-V8 hatten eine viel zu kurze Karriere, um in der Sportlimousinen und -Motoren-Welt bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Zumindest das Triebwerk erhält nun eine zweite Chance. Aber auch diese ist aufgrund der sehr geringen Stückzahl leider nur von sehr kurzer Dauer.