Cadillac CT4-V und CT5-V Blackwing Erstes Bild der neuen Power-Modelle

Zunächst ein Rückblick: Mit dem V-Modellen des Modelljahres 2020 hat sich Cadillac in der Fangemeinde nicht unbedingt Freunde gemacht. Im CT4-V arbeitet ein 320 PS starker 2,7-Liter-Vierzylinder, im CT5-V ein V6-Twinturbo mit drei Litern Hubraum und 365 PS Leistung. Beide Motoren sind mit einem Zehngang-Automaten gekoppelt. Das reicht nicht, die M GmbH oder AMG zu beeindrucken oder die Fans von kräftigen US-Sportlimousinen hinterm Ofen hervor zu holen. Was die brauchen, sind wenigstens sechs, besser acht Zylinder und vor allem ein Schaltgetriebe.

Blackwing mit V6 und V8

Cadillac hat diese Wünsche erhört und arbeitet derzeit an zwei neuen Modellen. Diese tragen den Namenszusatz "Blackwing". Beide Modelle werden in Sachen Fahrwerk, Chassis und Motorenabstimmung so ausgelegt, dass sie auch auf der Rundstrecke eine extrem gute Figur machen sollen. Die Auflage beider Blackwing-Versionen wird limitiert. Bei ersten Rennstreckentests sollen die Blackwing-Caddys ihre Vorgänger ATS-V und CTS-V deutlich distanziert haben.



Die Bezeichnung Blackwing war bislang dem V8-Motor im CT6-V vorbehalten, der aus seinen 4,2 Litern satte 550 PS herausholt und einen Zehngang-Automaten für die Übertragung auf alle vier Räder nutzt. Die werden optional aus Magnesium gefertigt. Das reduziert die ungefederten Massen und soll die Fahrdynamik weiter steigern.

V8 aus der Corvette für den CT5-V Blackwing

Für den Einsatz im CT4 V Blackwing ist das Aggregat nicht geeignet. Hier kommt nach den neusten Insider-Infos ein 3,6-Liter-Turbo-V6 mit 464 PS und 603 Nm Drehmoment zum Einsatz. Dieser Motor ist aus dem ATS-V bekannt, mit einem manuellen Sechsganggetriebe ausgerüstet – und mit Heckantrieb.

Auch im CT5-V Blackwing darf der Fahrer sechs Gänge selbst sortieren und an die Hinterachse leitet. Schließlich baut das Modell und der CT4 V auf der Alpha-Plattform des Konzerns auf, die ausdrücklich für den Einsatz von manuellen Getrieben und Heckantrieb konzipiert ist. Für Schaltfaule gibt es gegen Aufpreis jedoch noch einen Zehngangautomaten.

Amis können und wollen schalten

Übrigens: Die Amerikaner können durchaus schalten, wie hier ein kleiner Exkurs beweist, denn 66 Prozent der Erwachsenen Amerikaner sind mit Schaltvorgängen durchaus vertraut. Fast 40 der Schaltunkundigen interessieren sich jedoch für das Schaltgetriebe – und 55 Prozent der amerikanischen Erwachsenen gaben in einer Umfrage von Harris Poll an, dass sie mindestens einmal einen Schaltwagen besessen oder geleast haben. Wer über ein Haushaltseinkommen von über 75.000 US-Dollar (umgerechnet 62.000 Euro) verfügt, interessiert sich für das Fahren mit Schaltgetriebe oder zeigt Interesse es zu lernen. Im Alter zwischen 18 und 34 Jahren liegt diese Quote bei 62 Prozent.

Fettes Ledersportlenkrad

Doch im CT5-V Blackwing arbeitet nicht der neuen Blackwing-Motor, der übrigens exklusiv Cadillac vorbehalten ist. Stattdessen reaktiviert GM auch hier einen alten Bekannten: Den 6,2-Liter-LT4-V8-Kompressormotor aus dem CTS-V beziehungsweise der Corvette. Er soll im Blackwing-CT5-V zwischen 640 und 670 PS leisten.

Cadillac Die Lehne der Sportsitze ist mit einem V-Logo ausgeführt.

Auf einem ersten Teaserbild zeigt Cadillac auch eine Detailansicht der Sportsitze. Deren Rückseiten bestehen aus Kohlefaserverbundstoff und verfügen über ein eingelasertes V-Logo. Noch im Unklaren lässt Cadillac die weiteren Funktionen der Sportsitze. Sie sollen noch weitere "kundenorientierte Innovationen und Funktionen enthalten".

Wenn beide Modell ab Sommer 2021 an den Start gehen, dann dürfen sich die Kunden auch über ein ganz besonderes Lenkrad freuen. Sportwagentypisch kommt das Ledervolant mit mit einer 12-Uhr-Markierung und Kontrastnähten daher. Karbon-Inlays sowie das Blackwing-Logo zieren die untere der drei Speichen. Rechts und links kann der Fahrer über Kontrollknöpfe Tempomat, Abstandsradar, Lenkradheizung und den Bordcomputer sowie das Infotainmentsystem steuern. Auf dem Schaltknauf prangt die Schaltkulisse des Sechsganggetriebes, die aus dem 3D-Drucker stammt. Ebenso verbaut Cadillac aus dem 3D Druck Kabelbaumhalterungen und Kanäle für Heizung, Lüftung und Klimatechnik.

Fazit

Achtung AMG oder M GmbH – Cadillac motzt den CT4-V und den CT5-V um jeweils eine Blackwing-Version auf. Fette Motoren, viel Leistung, Hinterradantrieb und Handschaltung werden ab Sommer 2021 im Revier der arrivierten Sport-Limousinen wildern.