6 Dinge, die bei Kälte nichts im Auto zu suchen haben

Wenn die Temperaturen sinken, wird es auch im Innenraum eines geparkten Autos schnell kalt. Um Schäden an Gegenständen oder dem Fahrzeug selbst zu vermeiden, sollten im Winter bestimmte Dinge besser nicht im Auto zurückgelassen werden. Zwar dient ein Auto oft als bequemer Aufbewahrungsort, doch gleicht sich seine Innentemperatur rasch der Außentemperatur an – mit möglichen Folgen für alles, was sich darin befindet.

1. Elektronik und Akkus Geräte wie Smartphones, Laptops oder Tablets enthalten empfindliche Bauteile und Lithium-Ionen-Akkus. Bei Frost verlieren Akkus an Leistungsfähigkeit, da sich die Bewegung der Ionen verlangsamt. Bleiben sie über längere Zeit der Kälte ausgesetzt, droht eine Tiefenentladung, die die Lebensdauer erheblich verkürzen kann. Auch Platinen und Displays reagieren empfindlich auf extreme Temperaturunterschiede.

2. Getränke und Flüssigkeiten in Glas oder Dosen Wasser dehnt sich beim Gefrieren um etwa neun Prozent aus. Flaschen und Dosen aus Glas oder Metall können dadurch platzen oder Risse bekommen. Das betrifft nicht nur Wasser, sondern auch andere Getränke oder flüssige Produkte wie Lotionen oder Reinigungsmittel mit hohem Wasseranteil.

3. Lebensmittel und Konserven Auch Konservendosen sind nicht winterfest. Gefriert ihr Inhalt, dehnt er sich aus und kann die Dose beschädigen. Die Folge: Undichtigkeit und Verderb. Lebensmittel sollten daher in der kalten Jahreszeit grundsätzlich nicht im Auto gelagert werden.

4. Medikamente Viele Arzneimittel reagieren empfindlich auf Temperaturschwankungen. Bei starker Kälte können sich Wirkstoffe verändern oder ihre Wirksamkeit verlieren. Besonders Tabletten und flüssige Medikamente sollten daher nicht im Fahrzeug aufbewahrt werden – schon gar nicht über Nacht.

5. Holzgegenstände Holz arbeitet bei Kälte. Spielzeug, kleine Möbel oder Musikinstrumente können Risse bekommen oder sich verformen. Besonders empfindlich reagieren Instrumente wie Gitarren oder Geigen, bei denen Kälte den Klang dauerhaft beeinträchtigen kann.

6. Lebewesen im Fahrzeug Auch wenn es selbstverständlich klingt: Kinder oder Tiere dürfen im Winter niemals im Auto zurückgelassen werden. Fahrzeuge kühlen innerhalb kurzer Zeit stark aus, was schnell lebensgefährlich werden kann – selbst bei kurzen Erledigungen.