Aston Martin-Zukunft: Acht Neue bis 2026

Aston Martin ist weit davon entfernt, eine Gelddruckmaschine oder ein absoluter Selbstläufer zu sein. Erst im Sommer 2022 haben die Briten es mit einer großen Finanzierungsrunde geschafft, das Schuldenloch größtenteils zu stopfen. Dennoch hat man beim Sportwagenbauer auf der Insel große Pläne.

Frontmotor-Palette komplett neu

Firmenchef Lawrence Stroll hat gegenüber der Financial Times den Fahrplan für die nächste Zukunft angerissen. In den kommenden 24 Monaten wird Aston Martin acht neue Sportwagen mit Frontmotor vorstellen, die in den vergangenen drei Jahren entwickelt wurden. Den Auftakt macht bereits am 24. Mai 2023 der Nachfolger des betagten DB11, der vermutlich DB 12 heißen wird. Bis Mitte 2025 folgen dann noch die Nachfolgemodelle für den Vantage und den DBS. Um auf acht Neuheiten zu kommen, zählt Stroll bei jedem Modell auch die Varianten – in jedem Fall neben dem Coupé ein Cabrio – mit. Während der DB12 wohl noch auf die bekannten Verbrenner setzt, kommen die weiteren Neuheiten mit elektrifizierten Antrieben. Reine Verbrenner unter der Haube sind im Aston Martin-Zukunftsfahrplan nach Stand heute nicht mehr vorgesehen. Wahrscheinlich setzten die Briten hier auf PHEV-Antriebsstränge von Partner Mercedes-AMG.

Über-Aston zum Markengeburtstag

Stroll deutet aber zudem noch ein echtes Modellhighlight an, fabuliert von einem Sportwagen, der deutlich oberhalb der bekannten GT-Modelle angesiedelt sein wird und ein ganz neues Niveau in Sachen Leistung und Luxus erreichen soll. Mit diesem Über-Aston wollen die Briten noch 2023 ihren 119. Geburtstag feiern. Stroll verspricht auch eine deutlich verbesserte Technologie in den neuen Modellen. Hier soll vor allem der Transfer aus der Formel 1-Abteilung helfen. Vermutlich profitieren die neuen Aston Martin aber auch von Features, die erneut Partner Mercedes einbringt.

Erster E-Aston kommt 2025

In Sachen Elektroauto bleiben die Briten bei ihrem bereits verkündeten Fahrplan. 2025 kommt der erste rein elektrisch angetriebene Aston Martin. Der könnte unter dem Namen Vanguard antreten. Ob es sich dabei um einen Sportwagen, einen Gran Turismo oder einen SUV handeln wird, bleibt noch offen. Der im Sommer 2022 abgelöste Ex-Aston Martin-Boss Tobias Moers sprach noch von einem rein elektrischer SUV. Die Aston Martin-E-Modelle sollten auf der neuen Mercedes-Elektroplattform "AMG.EA" basieren, die auf Spitzenleistung ausgelegt ist und sich an die technologieaffinen und leistungsorientierten Kunden richtet. Auch die Weiterentwicklung des elektrischen Antriebsstrangs (eATS) sollte Aston Martin von Mercedes erhalten. Und natürlich wird Aston Martin, so betont es Stroll, auch sein Angebot an Mittelmotor-Sportwagen über den Aston Martin Valkyrie hinaus weiter ausbauen, beginnend mit dem Hybrid-Valhalla, von dem maximal 999 Exemplare aufgelegt werden. Ab 2030 will Aston Martin dann über alle Baureihen hinweg nur noch auf Elektroantriebe setzen.

Weitere Details zur Zukunft von Aston Martin kündigt Stroll für einen Investorentag an, der am 27. Juni 2023 abgehalten wird.

Fazit

Der kleine Sportwagenbauer Aston Martin hat unter seinem Boss Lawrence Stroll große Pläne. Kommen sollen neue Frontmotor-GTs, weitere Mittelmotorsportwagen und ein neues Über-Modell. Und natürlich auch reine Elektromodelle. Man kann nur hoffen, dass den stets klammen Briten nicht doch noch das Geld ausgeht.