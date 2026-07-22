Auch bald in Deutschland? Großbritanniens plant neue E-Auto-Steuer

Das britische eVED-Modell ist eng mit der bestehenden Vehicle Excise Duty (VED) verknüpft und wird zusätzlich zur regulären Kfz-Steuer erhoben. Fahrzeughalter müssen bei der jährlichen Steuerverlängerung ihren aktuellen Kilometerstand angeben und eine Schätzung für das kommende Jahr abgeben. Basierend auf diesen Angaben wird die fällige Abgabe berechnet, die entweder in Raten oder als Einmalzahlung beglichen werden kann. Am Ende des Steuerjahres erfolgt ein Abgleich mit dem tatsächlichen Kilometerstand, wobei Nachzahlungen oder Erstattungen möglich sind.

Ein entscheidender Vorteil des Systems ist seine Einfachheit: Es verzichtet auf GPS-basierte Überwachungstechnologien und nutzt stattdessen bestehende Verfahren wie den Kilometerstandsabgleich bei der Hauptuntersuchung (MOT). Diese pragmatische Herangehensweise minimiert den Verwaltungsaufwand und sorgt gleichzeitig für Transparenz.

Finanzielle Auswirkungen auf Fahrzeughalter Die Abgabesätze sind moderat gestaltet: Für reine Elektrofahrzeuge fallen drei Pence pro Meile an, was etwa 2,2 Eurocent pro Kilometer entspricht. Plug-in-Hybride zahlen mit 1,5 Pence pro Meile nur die Hälfte. Bei einer durchschnittlichen Fahrleistung von 12.900 Kilometern im Jahr summiert sich dies auf etwa 240 Pfund (ca. 277 Euro) für reine Elektroautos – ungefähr die Hälfte dessen, was Fahrer von Verbrennerfahrzeugen über die Kraftstoffsteuer zahlen.

Ab dem Steuerjahr 2029/2030 sollen die Sätze an die Inflationsrate angepasst werden, um ihre reale Wertigkeit zu erhalten. Diese Dynamik stellt sicher, dass das System langfristig finanzierbar bleibt.

Gesellschaftliche und wirtschaftliche Perspektiven Das eVED-Modell wird kontrovers diskutiert: Einerseits wird es als gerechte Lösung gelobt, da alle Verkehrsteilnehmer entsprechend ihrer Nutzung zur Finanzierung der Infrastruktur beitragen. Andererseits gibt es Bedenken hinsichtlich sozialer Gerechtigkeit – insbesondere für Pendler oder Bewohner ländlicher Regionen, die auf längere Fahrstrecken angewiesen sind.

Wirtschaftlich betrachtet bietet das Modell jedoch klare Vorteile: Es schafft Planungssicherheit für den Staatshaushalt und fördert gleichzeitig den Übergang zur Elektromobilität durch moderate Belastungen im Vergleich zur Kraftstoffsteuer.

Relevanz für Deutschland Auch in Deutschland steht die Politik vor der Herausforderung, sinkende Einnahmen aus der Energiesteuer zu kompensieren. Derzeit profitieren Elektrofahrzeuge hierzulande noch von Steuerbefreiungen bis Ende 2025 sowie weiteren Privilegien wie Kaufprämien und günstigen Dienstwagenregelungen. Doch langfristig könnten diese Vorteile angesichts steigender Zulassungszahlen nicht mehr tragbar sein.

Das britische Modell könnte als Blaupause dienen: Es kombiniert Transparenz mit einer gerechten Verteilung der Kosten und vermeidet gleichzeitig invasive Überwachungstechnologien. Allerdings wären Anpassungen notwendig, um deutsche rechtliche Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Besonderheiten zu berücksichtigen.

Herausforderungen einer möglichen Umsetzung in Deutschland Eine direkte Übertragung des eVED-Systems nach Deutschland wäre nicht ohne Hürden möglich. Neben technischen Fragen – etwa zur Integration in bestehende Steuer- und Kontrollsysteme – müssten auch soziale Aspekte berücksichtigt werden. Eine kilometerabhängige Abgabe könnte Pendler unverhältnismäßig belasten oder ländliche Regionen benachteiligen.

Zudem stellt sich die Frage nach europarechtlicher Kompatibilität: Einheitliche Regelungen innerhalb der EU könnten notwendig sein, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.