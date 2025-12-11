AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Audi verkauft Italdesign-Mehrheit an US-Firma

Audi verkauft Mehrheit an Italdesign
US-Firma übernimmt Designstudio

Audi gibt die Macht bei Italdesign an UST ab. Die Firma aus Kalifornien übernimmt die Mehrheit an dem Designstudio und Entwicklungsdienstleister.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.12.2025
Als Favorit speichern
Italdesign Firmensitz Moncalieri
Foto: Italdesign/Audi

Wie der Autohersteller Audi mitteilt, übernimmt UST die Mehrheit an Italdesign Giugiaro S.p.A. Über Lamborghini bleibt Audi weiter an dem Deisgnstudio und Entwicklungsdienstleister beteiligt. Audi will "auch künftig ein langfristiger strategischer Partner und wichtiger Kunde von Italdesign" bleiben. Die Behörden müssen die Transaktion noch genehmigen. Über die Höhe der Beteiligung und des Kaufpreises schweigen die Partner.

Für Geoffrey Bouquet, Audi-Vorstand für Technische Entwicklung, lobt die umfassende Expertise bei Italdesign von der Designphase bis zur Prototypen- und Serienentwicklung. Die Zusammenarbeit soll fortgesetzt werden. Für Bouquet ist der neue Mehrheitseigentümer UST "der ideale Partner, um das solide Fundament von Italdesign weiter zu stärken und gleichzeitig neue Marktchancen zu erschließen."

Krishna Sudheendra, Chief Executive Officer von UST, möchte das Erbe von Italdesign bewahren und neue Kompetenzen einbringen. Italdesign-Chef Antonio Casu erklärt, was damit gemeint ist: "Unser Ziel ist es, weltweit der erste Anbieter zu sein, der Hard- und Software vollständig integriert – sowohl im Automobilsektor als auch in anderen hochtechnisierten Branchen."

Das ist UST

Das Unternehmen UST mit Sitz in Aliso Viejo, Kalifornien, arbeitet seit 1999 für Unternehmen in der Automobilindustrie. Das Geschäftsfeld der Firma liegt nach eigenen Angaben in KI-gesteuerten digitalen Lösungen, propritären Plattformen und Entwicklungsdienstleistungen. Weltweit arbeiten 30.000 Menschen in über 30 Ländern für die Firma.

Das ist Italdesign

Die 1968 von Giorgetto Giugiaro und Aldo Mantovani gegründete Firma Italdesign mit Sitz in Moncalieri bei Turin gehört seit 2010 zur Volkswagen AG. Giugiaro hat für Volkswagen Golf und Sciroco entworfen. Der Designer hat mit Entwürfen für Alltagsautos wie Audi 80, Fiat Panda, Lancia Delta und Seat Ibiza das Straßenbild der 70er- und 80er-Jahre beeinflusst. Aus seinem Büro stammt auch das Design bekannter Sportwagen wie BMW M1, Lotus Esprit und Maserati Bora. Auch Schienenfahrzeuge, Landmaschinen und Kameras hat Italdesign entworfen.

In der Galerie sehen Sie das Italdesign EVX Project.

Fazit