Elektroauto-Ladepark an der A7 20 Schnellladesäulen an einem Autohof

An der A7 wurde am Autohof Lutterberg Ende März ein Mega-Ladepark mit 20 Schnellladesäulen in Betrieb genommen. Tesla und Ionity stellen ihre Ladesysteme zur Verfügung.

Der Betreiber 24-Autohof hat am Standort Lutterberg an der Autobahn A7 nordöstlich von Kassel ein neuen Ladepark für Elektroautos eingeweiht. Das Mega-Projekt wurde gemeinsam mit dem Infrastrukturanbieter Ionity, einem Konsortium mehrerer Autohersteller, und Tesla realisiert.

Ionity kann bei Bedarf nachrüsten

Bis zu 20 Elektroautos können in Lutterberg gleichzeitig geladen werden.

16 Tesla Supercharger der zweiten Generation, die bis zu 150 kW Ladeleistung bieten stehen bereit. Sie sind mit CCS- und Typ-2-Steckern ausgerüstet. Außerdem gibt es vier Ultraschnellladesäulen von Ionity. Hier kann eine Ladeleistung von jeweils 350 kW erreicht werden. Für zwei weitere Ionity-Säulen wurde bereits die entsprechende Vorinstallation erledigt. Je nach Bedarf können in Lutterberg also schnell weitere Ladepunkte ans Netz gehen.

Alexander Ruscheinsky, Inhaber und Geschäftsführer von 24-Autohof, sieht klare Vorteile in seinem Konzept: "Derartige Mega-Elektroladeparkt kosten enorm viel Geld. Sie gehören daher an die beste Stelle – zu den Autohöfen. Diese liegen an Autobahnausfahrten und können daher von beiden Autobahnseiten und zusätzlich aus dem Umland angefahren werden, sind also dreimal effizienter als einseitig an der Autobahn liegende Raststätten."

Fazit

Bis zu 20 Autos können im Ladepark an der A7 gleichzeitig große Mengen Strom laden. Ein Beispiel, das mit der Verbreitung der Elektromobilität Schule machen dürfte. Und sollte.