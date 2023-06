Benzin aus Milch Werden Milchbauern die nächsten Ölscheichs?

In Kanada entsteht künftig Biosprit aus Milchbestandteilen. Zehn Millionen Liter Ethanol sollen in Zukunft jährlich produziert werden.

Klingt erst einmal kurios, ist aber kein Witz: In Kanada soll künftig Bio-Ethanol zur Beimischung in Fahrzeugbenzin aus Milch erzeugt werden. Darauf haben sich die Michigan Milk Producers Association (MMPA), eine Milchbauernvereinigung aus dem US-Bundesstaat Michigan, und das kanadische Unternehmen Dairy Destiller aus Ontario geeinigt.

Auf die Kanadier aufmerksam wurden die Milchbauern durch ein ungewöhnliches Produkt von Dairy Destiller (auf deutsch Molkerei-Destillateur). Denn dort wird aus Milch hochprozentiges gewonnen, der "Vodkow" genannte Schnaps, 40 Prozent, abgefüllt in Milchflaschen. Erzeugt wird das Destillat allerdings nicht einfach aus Milch, was auch unter moralischen Aspekten unschön wäre. Stattdessen nutzen die Kanadier ein Nebenprodukt, das in der Milchverarbeitung anfällt.

"Vodkow" aus Milch

Milchpermeat heißt der Grundstoff, der in Molke enthalten ist, die zum Beispiel bei der Käseherstellung anfällt. In der Industrie wird Milchpermeat als Zusatzstoff (zum Beispiel im Trinkyoghurt Ayran) verwendet, die Milchbauern in Michigan nutzten es bislang vorrangig als Viehfutter-Zusatz. Da erscheint die "Veredelung" des eigentlichen Abfallstoffs natürlich lukrativer, weshalb man bei den Milch-Destillateuren aus Ontario anklopfte.

Die freuten sich zwar über das Interesse, mussten allerdings abwinken: So viel Wodka, wie sich aus der angebotenen Molkemenge erzeugen ließe, könnten die Kanadier niemals trinken. Doch die Lösung folgte auf dem Fuße: Statt Party-Drinks ließe sich schließlich auch Bio-Ethanol aus dem Kuhsaft erzeugen, der wird ja genauso destilliert. Gesagt, getan und unterschrieben: Demnächst entsteht in einer Partnerschaft aus Bauern-Organisation und Schnapsbrennern eine Destillationsanlage.

Die Anlage, Investitionsvolumen umgerechnet rund 38 Millionen Euro, entsteht neben einer Milchverarbeitungsfabrik in Constantine, Michigan. 14.000 Tonnen Milchpermeat werden dort jährlich erzeugt und künftig in die Destille geschickt. Was das bringen wird, ist auch schon ausgerechnet: Rund zehn Millionen Liter Ethanol sollen jährlich in der Fabrik erzeugt werden, die dann schließlich als Beimischung zum Benzin in amerikanischen Fahrzeugtanks landen.

Fazit

Mehr Alkohol im Straßenverkehr wird es künftig in den USA geben. Ein kanadischer Wodka-Produzent und ein Milchbauernverband errichten gemeinsam eine Destillationsanlage, um aus Molke Bio-Ethanol als Benzinbeimischung zu erzeugen.