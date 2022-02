Möglicher Rückruf BMW i4 Feuergefahr im Elektro-BMW?

13/13 Die Produktion der Vierzylinder-Motoren zieht Ende dieses Jahres an die Standorte Hams-Hall in Großbritannien und Steyr in Österreich um. „Bereits ab 2023 besitzt mehr als die Hälfte aller Fahrzeuge aus München einen elektrifizierten Antrieb. Der überwiegende Teil davon wird voll-elektrisch motorisiert sein", erklärt Produktionsvorstand Milan Nedeljković (rechts).