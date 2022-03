BMW kooperiert mit Qualcomm und Arriver Neue Partnerschaft für automatisiertes Fahren

Die BMW Group hat mit dem Chiphersteller Qualcomm und mit Arriver Software eine langfristig angelegte Kooperation zur Entwicklung von Lösungen für das automatisierte Fahren abgeschlossen. Auf Basis der aktuellen Softwareplattform des Autoherstellern, die im vergangenen Jahr mit dem Elektro-SUV iX eingeführt wurde, sollen Technologien für autonome Fahrfunktionen bis hin zu Level 3 realisiert werden.

Davon soll auch die "Neue Klasse" profitieren. Mit diesem klassischen Begriff hat BMW eine neue Generation von Elektrofahrzeugen angekündigt, bei der verschiedene Modelle eine einheitliche Softwarearchitektur nutzen werden.

Aus für die Mobileye-Partnerschaft

BMW, Qualcomm und Arriver wollen gemeinsam ein Datencenter für die Speicherung, Aufbereitung und Simulation von Daten, die für automatisiertes Fahren genutzt werden können, aufbauen. An verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt sollen perspektivisch 1.400 Menschen an dem Projekt arbeiten. Die drei beteiligten Unternehmen sind auch offen für weitere Partnerschaften. Die Intel-Tochter Mobileye zählt nicht dazu. Die bisherige Kooperation des Start-ups mit BMW wurde beendet.

Fazit

BMW kooperiert mit Qualcomm und Arriver bei der Entwicklung einer Softwareplattform und eines Datencenters für automatisierte Fahrfunktionen. Autonomes Fahren nach Level 4 oder 5 wird in der Mitteilung explizit nicht erwähnt. Will BMW also auch in Zukunft an der "Freude am Fahren" festhalten?