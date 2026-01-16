BYD-Garantieverlängerung: 8 Jahre Garantie für die Blade Battery

Ab sofort gilt für alle Fahrzeuge mit dieser Batterie – sowohl für neue Modelle als auch für bereits ausgelieferte Autos – eine Garantie von acht Jahren oder 250.000 Kilometern. Diese Verlängerung soll das Vertrauen der Kunden in die Langlebigkeit der Elektrofahrzeuge von BYD weiter stärken.

Die bisherige Garantie für diese Batterie, die hauptsächlich in vollelektrischen Fahrzeugen und BYDs Super-Hybriden zum Einsatz kommt, lag bei sechs Jahren oder 150.000 Kilometern. Der garantierte Zustand der Batterie bleibt bei mindestens 70 Prozent ihrer ursprünglichen Leistung. Die Durchrostungsgarantie gilt weiterhin für 12 Jahre, ohne dass eine Kilometerbegrenzung besteht. Auch die Garantie auf die elektrische Antriebseinheit bleibt unverändert: Sie gilt für 8 Jahre oder bis 150.000 Kilometer.

Die Blade Battery ist eine Weiterentwicklung herkömmlicher Lithiumionen-Akkus und setzt auf Lithium-Eisenphosphat (LFP) als Zellchemie. Diese Technologie verspricht eine höhere Sicherheit und eine längere Lebensdauer. Zudem kommt die Batterie ohne kritische Materialien wie Nickel oder Kobalt aus, was ihren ökologischen Fußabdruck verringert. In umfangreichen Tests hat die Blade Battery bereits mehr als 3.000 Lade- und Entladezyklen überstanden, was einer theoretischen Laufleistung von rund 1,2 Millionen Kilometern entspricht.

Besonders sichere Technologie Auch in Sicherheitstests konnte die Blade Battery überzeugen. So zeigte sie beim Nageldurchdringungstest eine im Vergleich zu anderen Akkus sehr geringe Temperatursteigerung von unter 60 °C. Auch bei Überladungstests, hohen Temperaturen und Quetschtests schnitt die Batterie gut ab und übertraf die internationalen Sicherheitsstandards.

Ein weiteres Merkmal ist das Design. Die Zellen sind lang, schmal und flach und werden quer zur Fahrtrichtung in das Fahrzeug integriert. Dies erhöht die Torsionssteifigkeit des Fahrzeugs und sorgt für zusätzlichen Schutz bei einem Aufprall. Gleichzeitig reduziert sich das Volumen der Batterie um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu traditionellen Systemen. Das schafft mehr Platz im Innenraum.

Mit der verlängerten Garantie zeigt BYD, dass das Unternehmen langfristig auf dem europäischen Markt bleiben möchte und Vertrauen in die Technik seiner Elektroautos hat.