CDU-Kandidat Hagel für F1-Rückkehr nach Hockenheim: „Motorsport ist mehr als ein Rennen"

"Ich wünsche mir, dass die Formel 1 hier wieder eine Heimat findet. Motorsport ist weit mehr als ein Rennen: Er ist ein echter Innovationsmotor", sagte Hagel. "Viele technologische Entwicklungen haben ihren Ursprung im Rennsport und finden später den Weg in die Serie."

F1 in Hockenheim kraftvoller Impuls Zuletzt gab es 2019 ein Formel-1-Rennen in Hockenheim. Wegen der hohen Startgebühren in Höhe von 20 bis 30 Millionen Euro, die ein Veranstalter an die Formel 1 überweisen muss, waren weitere Rennen gescheitert. Erst im Herbst hatte die Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Daniel Born (fraktionslos) geantwortet, dass sie eine Rückkehr der Formel 1 zwar begrüßen würde, aber keine finanzielle Unterstützung leisten werde, weil sich der Hockenheimring seit 2024 zu knapp 75 Prozent in der Hand privater Investoren befindet.

Dennoch hält CDU-Spitzenkandidat Hagel eine Rückkehr für wichtig. "Ein Grand Prix am Hockenheimring wäre ein kraftvoller Impuls für die gesamte Region – für Handwerk, Gastronomie, Zulieferbetriebe, Familienunternehmen und natürlich für unsere Automobilindustrie."