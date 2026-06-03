Formel 1: RTL zeigt den Monaco-Grand-Prix überraschend im Free-TV

Ein Jahr nach der Ankündigung der Mega-Übernahme von Sky Deutschland durch RTL wird die neue Partnerschaft für Formel-1-Fans am kommenden Wochenende (7.6.) erstmals Realität. Nach der finalen Zustimmung der Europäischen Union im April 2026 startet die Zusammenarbeit mit einem echten Highlight: dem Großen Preis von Monaco. Der Klassiker im Fürstentum lockt seit Jahrzehnten Millionen von Zuschauern vor den Bildschirm.

Es ist gleichzeitig das erste Rennen des Jahres, das RTL im Free-TV überträgt. Die ersten fünf Grands Prix des Jahres waren lediglich deutschen F1-Fans vorbehalten, die über ein Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky verfügen. In Monaco zeigt RTL sowohl das Qualifying am Samstag (6.6.) als auch das Rennen tags darauf live und in voller Länge. Die Übertragung wird parallel auch auf NITRO zu sehen sein. Los geht es am Samstag ab 15.15 Uhr mit den Vorberichten zum Qualifying, das um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit angepfiffen wird. Am Sonntag schaltet RTL bereits um 13.30 Uhr live ins Fürstentum, um die Zuschauer mit den letzten Infos zu versorgen. Rennstart in den Straßenschluchten am Mittelmeer ist um 15 Uhr.

ams Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Sessions der Saison 2026 live und in voller Länge.

Sky und RTL gemeinsam Ein besonderer Moment wird das erstmalige gemeinsame Auftreten der TV-Teams von RTL und Sky vor der Kamera sein. Während die Moderationen im Rahmen der neuen Partnerschaft gemeinsam stattfinden, wird das Rennen selbst getrennt kommentiert. RTL setzt dabei auf sein bewährtes Team rund um Heiko Wasser und Experte Christian Danner sowie Boxenreporter Kai Ebel.

Sky wird wie gewohnt eine lückenlose Berichterstattung über das gesamte Rennwochenende (alle Trainings, Qualifying und Rennen) anbieten. Das reguläre Sky-Team besteht während der kompletten Saison aus Moderator Peter Hardenacke, Reporterin Sandra Baumgartner, den Experten Ralf Schumacher und Timo Glock sowie Kommentator Sascha Roos.

Wie geht es weiter mit der Formel 1? Inga Leschek, Geschäftsführerin für Inhalte bei RTL Deutschland, zeigt sich begeistert über die kurzfristige Lösung: "Das ist ein großartiger Vorgeschmack auf die Sport-Erlebnisse, die wir künftig gemeinsam für die Fans schaffen werden."

In den letzten beiden Saisons gab Sky im Rahmen einer Kooperation pro Jahr sieben selbst ausgewählte Rennen an RTL ab, die der Kölner Sender im Free-TV zeigen durfte. Nach der vom Kartellamt wie auch von der Europäischen Union erlaubten Sky-Übernahme durch RTL ist es noch unklar, wie die Formel 1 zumindest kurzfristig in Deutschland übertragen wird. Die Rechte von Sky Deutschland laufen mit dem Ende der Saison 2027 aus.