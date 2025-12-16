Dieser Fahrer-Liebling aus Europa kehrt in die Formel 1 zurück

Aus europäischer Sicht ist das ein gutes Zeichen: Die Formel 1 hat sich dazu entschieden, wieder in Portimão ihre Zelte aufzuschlagen. In einer Pressekonferenz am Dienstag (16.12.) gaben mehrere Regierungsvertreter Portugals diesen Entschluss bekannt. Der Wirtschaftsminister Castro Almeida und Staatssekretär für Tourismus, Handel und Dienstleistungen Pedro Machado nahmen an der Pressekonferenz teil.

Damit haben die Portugiesen ihr ehrgeiziges Ziel in die Tat umgesetzt. Bereits im August dieses Jahres hatte der Premierminister Luís Montenegro vollmundig angekündigt, dass die Formel 1 zurück an die Algarve kommen solle. Denn solche Sportveranstaltungen tragen seiner Meinung nach zur Förderung der Region bei. Seit einigen Jahren fährt das F1-Pendant MotoGP schon auf dem spektakulären Kurs im Süden des Landes.

Auch die Formel 1 gastierte schon zwei Mal auf dem Algarve International Circuit in Portimão. In den Jahren 2020 und 2021 sprangen die Portugiesen ein, als die Covid-Pandemie die Welt im Würgegriff hielt und das Reisen extrem erschwerte. Beide Rennen gewann Lewis Hamilton in seinem Mercedes auf überlegene Art und Weise.

Portimão beliebt im F1-Zirkus Die Strecke ist bei den Fahrern beliebt. Die vielen schnellen Kurven und der Höhenunterschied geben ihr den Charakter einer kleinen Achterbahn. Der Kurs hebt sich ab von vielen Strecken, die Anfang des Jahrtausends gebaut wurden und eher künstlich wirken. Doch Strecken wie Bahrain oder Abu Dhabi haben einen großen Vorteil: Die Regierungen dieser Staaten schwimmen im Geld.

Im arabischen Raum ist die Schatulle offen, wenn es darum geht, große Sportevents wie die Formel 1 für viel Geld ins Land zu locken. Die Entscheider müssen sich hier auch keiner demokratischen Debatte stellen, sie setzen ihr Vorhaben einfach in die Tat um. Vier Rennen finden bereits im Mittleren Osten statt.

xpb Die Berg- und Talbahn in Portimão ist bei den Fahrern beliebt.

Die Zukunft Europas in der Formel 1 Dagegen hat Europa zu kämpfen. Zwar kommt mit Madrid nächstes Jahr ein neuer Kurs auf dem alten Kontinent in den Rennkalender, doch mit Zandvoort fliegt Ende 2026 ein Klassiker aus diesem heraus. In Zukunft sollen Strecken wie unter anderem Barcelona alternierend die Formel 1 empfangen.

F1-Boss Stefano Domenicali hatte im September 2025 bestätigt, dass es dennoch Interessenten in Europa gibt: "Portugal, die Türkei und seit Kurzem auch Hockenheim haben Interesse bekundet. Für potenzielle Gastgeber ist es jedoch unerlässlich zu verstehen, dass nur wenige Plätze verfügbar sind. Daher müssen die potenziellen Gastgeber über die nötigen finanziellen Mittel verfügen."

Dafür braucht es jedoch staatliche Unterstützung. Die ist in Portugal gewährleistet. In anderen europäischen Ländern entscheidet sich die Politik gegen eine Alimentierung. Im Fahrerlager werden Summen von mindestens 25 Millionen US-Dollar genannt, wenn es darum geht, den Zuschlag für ein Formel-1-Rennen zu erhalten.