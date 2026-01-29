Manuel Hagel (CDU BW): "Kämpfen für die Autoindustrie als Leitindustrie"

Stellenabbau, schwindende Gewinne: Wie wollen Sie als Ministerpräsident von Baden-Württemberg die Rahmenbedingungen für die Autoindustrie verbessern?

Wer will, dass Autos gebaut werden, der muss auch wollen, dass Autos gekauft werden. Und wer will, dass Autos gekauft werden, muss auch wollen, dass Autos gefahren werden. Wir als CDU kämpfen dafür, dass die Automobilindustrie die Leitindustrie unseres Landes bleibt. Dazu sorgen wir für Energiepreise, die wieder eine wettbewerbsfähige Produktion ermöglichen, und wir treiben die Staatsmodernisierung konsequent voran.