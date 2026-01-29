AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Manuel Hagel (CDU BW): "Kämpfen für die Autoindustrie als Leitindustrie"

Manuel Hagel (CDU) im Interview
„Kämpfen für die Autoindustrie als Leitindustrie“

Im Interview erklärt der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, warum die Welt Verbrenner braucht. Und wie er das "Autoländle" modernisieren will.

29.01.2026
Als Favorit speichern
Manuel Hagel, CDU-Spitzenkandidat Baden-Württemberg
Foto: Hans-Dieter Seufert
Stellenabbau, schwindende Gewinne: Wie wollen Sie als Ministerpräsident von Baden-Württemberg die Rahmenbedingungen für die Autoindustrie verbessern?

Wer will, dass Autos gebaut werden, der muss auch wollen, dass Autos gekauft werden. Und wer will, dass Autos gekauft werden, muss auch wollen, dass Autos gefahren werden. Wir als CDU kämpfen dafür, dass die Automobilindustrie die Leitindustrie unseres Landes bleibt. Dazu sorgen wir für Energiepreise, die wieder eine wettbewerbsfähige Produktion ermöglichen, und wir treiben die Staatsmodernisierung konsequent voran.

Sie sind für Technologie-Offenheit statt für Verbote. Was heißt das?

Elektromobilität, klimaneutrale Verbrenner und Hybride gehören in einen fairen Wettbewerb. Natürlich ist auch unser ...

