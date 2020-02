Verzögerungen und Produktionsstopps Coronavirus lähmt Auto-Industrie

China ist einer der wichtigsten, für viele Hersteller gar der wichtigste Absatzmarkt für Neufahrzeuge. Nicht nur Verkauf, sondern natürlich auch Produktion finden in Fernost statt. In der vom Coronavirus besonders betroffenen Provinz Hubei allein rollen jährlich rund zwei Millionen Autos vom Band.

BMW Das weltweit größte Werk von BMW steht nicht in München, sondern im chinesischen Shenyang. Dort ging es nach den Neujahrsferien erst mit zwei Wochen Verzögerung wieder in den betrieblichen Alltag zurück.

Volkswagen hat sich in China mit der Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) zusammengeschlossen, um dort neben dem Crossover-Modell Viloran auch Elektroautos aus der ID-Familie zu bauen. Nun hat sich die Wiederaufnahme der Produktion nach den Ferien zum chinesischen Neujahrsfest in den SAIC-Werken vom vierten auf den 24. Februar verschoben. Als Gründe dafür gibt VW Probleme mit Lieferketten und Logistik an. Auch BMW geht in seinem weltweit größten Werk in Shenyang erst mit Verzögerung ab dem 17. Februar wieder an den Start.

Nur noch Homeoffice

Neben mehr als 700 Zulieferern haben auch PSA, Renault und Honda (alle in Kooperation mit Dongfeng) ihren Hauptsitz entweder in der Provinz Hubei oder sogar in deren Hauptstadt Wuhan, in der das Virus erstmalig auftrat. Da die Stadt von der chinesischen Regierung abgeriegelt wurde, steht das wirtschaftliche Leben dort mehr oder weniger still. Dienstreisen können nicht getätigt werden und einige Mitarbeiter der Auto-Konzerne können lediglich aus dem Homeoffice arbeiten. Von dort aus kann man naturgemäß allerdings keine Autos bauen. Insgesamt gingen in China im Januar nur 1,6 Millionen Neuwagen aus der Fertigung an die Händler. Das ist rund ein Fünftel weniger als im Vorjahreszeitraum.

Doch nicht nur China selbst ist betroffen. Hyundai und Kia, beide in Südkorea ansässig, warten vergeblich auf Komponenten wie etwa Kabelbäume aus dem Reich der Mitte. Wie die „Automobil Produktion“ berichtet, hat Hyundai bereits 850 Millionen Dollar in lokale Zulieferer investiert, um die Versorgungslöcher zu stopfen. Stehen die Bänder erst einmal still, steigen die Verluste in nullkommanichts auf Millionenhöhe an – egal bei welchem Hersteller.

Fazit

Allmählich gehen die chinesischen Werke der deutschen Automobilhersteller nach einer verlängerten Pause wieder an den Start. Doch auch Zulieferer und Auto-Konzerne im Ausland sind betroffen. Wie groß der wirtschaftliche Schaden durch das Coronavirus am Ende sein wird, lässt sich noch nicht abschätzen. Doch die eine oder andere Gewinnwarnung dürfte zu erwarten sein.