Corvette C8 im Teich: Der Supersportwagen macht den Freischwimmer

Das Z51-Performance-Package von Chevrolet soll offiziell die Aerodynamik der Corvette C8 verbessern und den Sportwagen dadurch noch schärfer machen. Im amerikanischen Orlando könnte ein C8-Besitzer getestet haben, ob dieses Paket nicht nur die Fahrdynamik, sondern auch die Schwimmfähigkeiten seiner Corvette verbessert. Nun, was genau passiert ist, weiß man nicht. Fakt ist: Am 14. Januar 2026 hatte die örtliche Feuerwehr einen außergewöhnlichen Einsatz.

An der Kreuzung der Straßen 417 und 528, nur 15 Minuten östlich des Flughafens von Orlando, dümpelte eine Corvette C8 halb versunken in einem Teich. Die Einsatzkräfte machten sich sofort an die Arbeit und schickten Taucher ins Wasser. Das Ungewöhnliche: Es war kein Fahrer auszumachen. Weder im Fahrzeug, noch im umliegenden Teich und so begann das große Rätselraten. Wie gelangte der Sportwagen in das Wasser und wem gehörte er?

Kreative Spekulationen der Facebook-Nutzer Nach der Veröffentlichung des Vorfalls auf Facebook entbrannte in den Kommentaren eine kreative Diskussion. Einige User vermuteten, dass es sich um einen klassischen Diebstahl handeln könnte, bei dem das Fahrzeug in den Teich gefahren und dann einfach verlassen wurde. Andere dachten, der Fahrer könnte in Panik geraten und geflüchtet sein, nachdem er mit dem Wagen verunfallt war. Manche Kommentatoren gingen noch weiter und fragten sich, ob der Vorfall vielleicht mit einem Versicherungsbetrug zu tun hatte.

Die C8 selbst scheint noch nicht allzu lange gebadet zu haben. Typische automobile Wasserleichen sind von den Elementen viel stärker zersetzt und in einem schlechteren Zustand. Die Feuerwehrleute erkannten einen Riss in der vorderen Stoßstange, aber es bleibt ungeklärt, ob der Schaden schon vorher da war, oder beim Eintauchen in den Teich entstanden ist. Die Innenausstattung wird durch das Wasser wahrscheinlich stark beschädigt sein und benötigt sicher eine gründliche Trocknung. Im schlimmsten Fall ist das Auto ein Fall für die Entsorgung.

Was auch immer genau passiert ist, der Vorfall bleibt ein Rätsel. Die Feuerwehr von Orlando hat das Auto geborgen, und der Besitzer, wenn er sich je meldet, wird wohl einiges an Fragen zu beantworten haben.