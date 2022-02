BMW 3er bis VW Golf Das sind die bestverkauften Autos in Europa 2021

Auf dem europäischen Automarkt sind 2021 mehr als neun Millionen Pkw neu zugelassen worden. Und welche Modelle liegen besonders hoch in der Gunst der Käufer in 28 EU-Staaten?

Trotz massiver Einbrüche – sowohl gegenüber dem Pandemiejahr 2020 als auch im Vergleich zum Vor-Pandemiejahr 2019 – von 27,9 bzw. 50,0 Prozent kann sich der VW Golf knapp auf dem ersten Platz halten. 205.408 Modelle sprechen aber alles andere als eine deutliche Sprache. Auf dem Plätzen folgen mit 196.869 und 196.792 Fahrzeugen der Peugeot 208 und der Dacia Sandero. Beide mit deutliche geringeren Verlusten, beim Dacia sogar mit einem ordentlichen Plus von 16,9 Prozent zu 2020.

Tesla mit Mega-Plus – Top-Performer Hyundai Tucson

Als bestes rein elektrisches Modell hält das Tesla Model 3 Einzug in die Top 25 der Auswertung vom Marktbeobachter Jato. Der Stromer kann 141.429 Modelle absetzen und sich auf dem 17. Rang positionieren – bemerkenswert sind die Zuwächse: Zu 2020 legte das Modell 3 um 64,0 Prozent zu, im Vergleich zu 2019 um 48,8 Prozent. Doch damit ist das amerikanische Elektroauto nicht der Steigerungsmeister. Wie bereits auf den großen Märkten Italien, Frankreich, Spanien und Großbritanninen spielt der Hyundai Tucson eine große Rolle – so auch in der Gesamtstatistik der 28 EU-Länder: 149.170 Modelle bedeuten Platz 13 aber auch einen Steigerungsrate von 64,3 Prozent (2020) bzw. 6,4 Prozent (2019).

Übrigens: Nur Volkswagen kann als einziger deutscher Autobauer fünf Fahrzeuge in der Top 25 platzieren. Mercedes und BMW schaffen jeweils nur ein Modell. Welche das sind, sehen Sie in unserer Fotoshow.

VW verkauft 1,2 Millionen Autos

Auch bei den Marken führen die Wolfsburger das Ranking der 25 meist zugelassenen Marken an. Mehr als 1,2 Millionen VW-Autos wurden 2021 in Europa abgesetzt. Trotz Rückgängen von 5,6 Prozent zu 2020 oder 128,1 Prozent zu 2019 hält sich VW auf dem 1. Rang. Gefolgt von Peugeot und Toyota. Die Japaner konnten im Vergleich zum Vorjahr sogar um 9,6 Prozent zulegen. Größter Aufsteiger in der Markenliste ist Tesla mit einem Plus von 70,9 Prozent. Den größten Rückgang verzeichnet Ford mit -19,2 % im Vergleich zu 2020.

Top 25 Marken EU 28 in 2021 Platz Marke Anzahl Vergleich zu 2020 (%) Vergleich zu 2019 (%) 1. VW 12.723.892 -5,6 -28,1 2. Peugeot 727.973 -3,1 -25,4 3. Toyota 706.056 +9,6 -4,1 4. BMW 681.252 1,2 -17,1 5. Renault 676.651 -17,2 -36,1 6. Mercedes 640.385 -14,2 -29,9 7. Audi 595.260 -0,5 -19,7 8. Skoda 585.361 -8,6 -22,7 9. Ford 553.658 -19,2 -44,6 10. Hyundai 510.810 +21,4 -8,6 11. Kia 500.805 +19,6 +0,2 12. Opel 488.383 0,0 -40,3 13. Fiat 452.512 -1,2 -26,3 14. Citroen 451.006 -2 -30,9 15. Dacia 406.646 +1,2 -30,1 16. Seat 327.954 -8,8 -34 17. Volvo 288.402 +0,4 -15,3 18. Nissan 247.241 -14 -36,9 19. Suzuki 195.856 +14,2 -25,7 20. Mini 176.007 +21,9 -18,9 21. Tesla 167.969 +70,9 +51,0 22. Mazda 154.498 +3,7 -39,2 23. Jeep 128.807 +6,9 -20,9 24. Land Rover 103.427 -7,8 -29,4 25. Porsche 77.775 +5,8 -2,3

Das Autojahr 2021 hat mit genau 9.700.192 Neuzulassungen noch schwächer als Corona-Jahr 2020. Minus 2,4 Prozent stehen in der Bilanz. Dabei zeigen die Volumenmärkte ein uneinheitliches Bild. Frankreich, Italien und Spanien schließen mit positiven Vorzeichen ab, während Deutschland ein Minus von 10,1 Prozent ausweist.

Fazit

Französische Autos können sich in Europa 2021 behaupten und greifen nach dem Thron, auf dem immer noch, aber leicht wackelig der VW Golf sitzt. Immerhin, die Wolfsburgen können neben dem Golf noch vier weitere Fahrzeuge mit dem VW-Logo in die Top 25 bringen. Das garantiert ihnen auch, das Markenranking souverän anzuführen. Bemerkenswert ist das Abschneiden des Hyundai Tucson, der die beste Steigerungsrate 2021 im Vergleich zum Coronajahr 2020 aufweist – dicht gefolgt von Tesla Model 3.